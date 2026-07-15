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В России вновь оживили мифы о ЦРУ и бен Ладене

  • 15.07.2026, 16:20
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В России вновь оживили мифы о ЦРУ и бен Ладене

Эксперты раскрыли логику конспирологических кампаний Кремля.

Российские спецслужбы вновь возвращаются к старым теориям заговора, используя их как инструмент внутренней и внешней политики. По их мнению, заявления о связях ЦРУ с Усамой бен Ладеном отражают не столько интерес к истории, сколько стремление оправдать действия Кремля и сформировать выгодную для Москвы картину мира, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для новых дискуссий стали слова помощника президента РФ и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, который заявил, что лидер «Аль-Каиды» якобы был агентом ЦРУ, а затем американские спецслужбы решили его устранить. В качестве аргумента он упомянул некую совместную операцию России и США, детали которой так и не были раскрыты.

«Подобные заявления звучат не впервые», напоминают авторы статьи. Еще в 2001 году ФСБ распространяла историю о российском военнослужащем, которого якобы одновременно готовили ЦРУ и боевики «Аль-Каиды». После терактов 11 сентября риторика изменилась: тогда российские спецслужбы пытались связать чеченских боевиков с атаками в США, чтобы представить войну на Северном Кавказе частью глобальной борьбы с терроризмом.

«Это не просто теория заговора», — пишет издание. По их мнению, подобные утверждения создают впечатление, будто между западными и российскими спецслужбами «нет никакой моральной разницы».

В публикации также отмечается, что даже периоды сотрудничества между западными разведками и ФСБ не меняли подход Москвы. После контактов российских силовиков с британскими коллегами в середине 2000-х уже через год бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне полонием.

«Каждый компромисс западных спецслужб Москва использует для укрепления собственной пропагандистской версии», — убеждены авторы. Сотрудничество в сфере безопасности Кремль использует не только для решения практических задач, но и как доказательство своих конспирологических нарративов.

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