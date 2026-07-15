Белорусский театр объявил набор актеров без образования и опыта
- 15.07.2026, 16:31
Кандидатам обещают «бонус».
Гомельский областной драматический театр объявил набор в труппу людей без актерского образования и опыта.
«Специальное образование приветствуется, но самое главное — это ваши способности и желание», — говорится в объявлении на сайте театра. В качестве бонуса кандидатам обещают помощь в дальнейшем поступлении в Белорусскую академию искусств.
Такое предложение возмущает профессиональных актеров. В комментарии гомельскому изданию «Штодзень» один из них сказал:
«Специальное образование приветствуется, но это не главное... Еще 10 лет назад из театрального могилевского колледжа не ногой дверь открывали — еще надо было заслужить там работать, и просили заочно закончить Академию искусств или университет культуры. А теперь... Ужас».
Прослушивания кандидатов уже начались. Размер зарплаты не называется.
Проблемы в театрах по всей Беларуси наблюдаются после 2020 года: многие актеры были уволены по политическим причинам.