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Белорусский театр объявил набор актеров без образования и опыта

  • 15.07.2026, 16:31
Белорусский театр объявил набор актеров без образования и опыта

Кандидатам обещают «бонус».

Гомельский областной драматический театр объявил набор в труппу людей без актерского образования и опыта.

«Специальное образование приветствуется, но самое главное — это ваши способности и желание», — говорится в объявлении на сайте театра. В качестве бонуса кандидатам обещают помощь в дальнейшем поступлении в Белорусскую академию искусств.

Такое предложение возмущает профессиональных актеров. В комментарии гомельскому изданию «Штодзень» один из них сказал:

«Специальное образование приветствуется, но это не главное... Еще 10 лет назад из театрального могилевского колледжа не ногой дверь открывали — еще надо было заслужить там работать, и просили заочно закончить Академию искусств или университет культуры. А теперь... Ужас».

Прослушивания кандидатов уже начались. Размер зарплаты не называется.

Проблемы в театрах по всей Беларуси наблюдаются после 2020 года: многие актеры были уволены по политическим причинам.

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