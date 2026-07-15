Mini представила новую специальную версию Cooper Heritage 15.07.2026, 16:40

Фото: Mini

Компания старается постоянно напоминать о своем происхождении.

Компания Mini выпустила новую специальную версию Cooper S Heritage Edition, посвященную британскому происхождению марки и 25-летию современного поколения Mini, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Особая серия получила множество элементов в стиле британского флага Union Jack. Дизайн крыши, капота и крышки багажника напоминает национальный символ Великобритании, а дополнительные детали появились на рулевом колесе, напольных ковриках, колпачках колес и других элементах автомобиля.

Фото: Mini

Новая версия создана на базе Mini Cooper S и сохраняет его спортивный характер. Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Автомобиль также получил пакет Iconic Trim с дополнительным оснащением и легкосплавные диски Slide Spoke.

«Mini постоянно напоминает о своем происхождении, и новая версия открыто демонстрирует британский характер марки», — отмечают авторы.

Фото: Mini

Фото: Mini

Фото: Mini

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