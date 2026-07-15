Mini представила новую специальную версию Cooper Heritage
- 15.07.2026, 16:40
Компания старается постоянно напоминать о своем происхождении.
Компания Mini выпустила новую специальную версию Cooper S Heritage Edition, посвященную британскому происхождению марки и 25-летию современного поколения Mini, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Особая серия получила множество элементов в стиле британского флага Union Jack. Дизайн крыши, капота и крышки багажника напоминает национальный символ Великобритании, а дополнительные детали появились на рулевом колесе, напольных ковриках, колпачках колес и других элементах автомобиля.
Новая версия создана на базе Mini Cooper S и сохраняет его спортивный характер. Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Автомобиль также получил пакет Iconic Trim с дополнительным оснащением и легкосплавные диски Slide Spoke.
«Mini постоянно напоминает о своем происхождении, и новая версия открыто демонстрирует британский характер марки», — отмечают авторы.