Как Жириновского спустили с лестницы в Минске 6 15.07.2026, 12:03

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Владимир Жириновский

Руку к этом приложил белорусский дипломат Петр Садовский.

Депутат Верховного Совета 12 созыва Сергей Наумчик, вспоминая белорусского дипломата, первого посла Беларуси в Германии Петра Садовского, которого не стало 6 июля, рассказал историю, как в 1991 году российский политик Владимир Жириновский летел в Минске через несколько ступенек, не успевая цепляться руками за гранитные стены Дома правительства.

Лидер ЛДПР пытался без приглашения прорваться к кабинету спикера Верховного Совета Станислава Шушкевича. Несмотря на просьбы Сергея Наумчика покинуть здание, российский политик продолжал попытки попасть к Шушкевичу:

– Пришлось взять его за шматки и вытолкнуть за дверь коридора – туда, где была лестница. Жириновский выкрутился и попытался снова протиснуться в коридор, – рассказал Наумчик.

И тут появился председатель Комиссии ВС по международным делам и внешнеэкономическим связям Петр Садовский, еще раньше по телефону вызванный милиционером.

По словам Наумчика, дипломат попросил Жириновского покинуть помещение, назвав его даже словом «товарищ» – «Товарищ Жириновский!». Но в ответ услышал неполитическую лексику.

«Подонок ты мне, а не товарищ, паскуда такая!» – выкрикнул Жириновский.

– Мгновенно в филологе и будущем первом белорусском после в Германии проснулся бывший курсант суворовского училища, – вспоминает Сергей Наумчик. – Садовский применил прием, который впечатал Жириновского в дверь. Я опять вытолкнул незваного гостя в коридор, на лестницу. И мы теперь уже вдвоем придали телу лидера российской партии такое ускорение, которое, согласно законам физики, перенесло Жириновского на несколько метров ниже.

Лестница в Доме правительства огибала лифт, и поэтому нам пришлось несколько раз повторить процедуру (для тех, кто увидит в наших действиях нарушение спортивной этики (два на одного), скажу, что рядом с Жириновским был руководитель его партийного отделения, но он бодренько сбегал по лестнице сам).

Спускание Жириновского с лестницы продолжалось до первого этажа и сопровождалось его бранью и угрозами – так, меня он обещал «повесить на столбе, и десять, нет, пятнадцать дней не позволять никому, даже жене, снимать со столба труп».

Как отметил депутат, милиционеры на крики Жириновского реагировали со смехом.

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