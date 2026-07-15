Погода в выходные начнет меняться 15.07.2026, 12:35

Беларусь будет находится под влиянием антициклона.

16 июля Беларусь будет находится под влиянием юго-восточной периферии антициклона с центром над Балтикой, поэтому существенных осадков на большей части территории не ожидается.

Лишь по крайнему востоку скажется влияние малоактивного холодного фронта, поэтому там возможны локальные небольшие кратковременные дожди. Ветер северный умеренный, по востоку порывистый, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Беларусь: ночью +11..+18°С. Днём от +23°С по северо-востоку до +30°С по югу.

Минск: ночью +13..+15°С. Днём +25..+27°С, без осадков.

17 июля без существенных осадков и от +22°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу.

18 июля погода на западе страны начнет меняться из-за приближения холодного фронта и предфронтальной линии неустойчивости от циклона с центром над югом Скандинавии. Там пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температурный фон останется высоким. От +24°С по северо-востоку до +32°С по юго-западу, по крайнему запады страны может стать прохладнее.

19 июля: холодный фронт будет смещаться в восточном направлении, поэтому кратковременные дожди, местами с грозами и шквалами распространятся на центр и восток Беларуси.

Температура начнет понижаться, днём +20..+27°С, по юго-востоку до +30°С.

К середине следующей недели в тылу данного циклона температурный фон понизится до +15..+20°C, по юго-востоку до +22°С.

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