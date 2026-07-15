США возобновили блокаду Ормуза и семь часов бомбили цели в Иране 1 15.07.2026, 12:54

ФОТО: ВМС США

Трамп пригрозил ударами по мостам и электростанциям.

США и Иран продолжают обмениваться ударами на фоне отсутствия договоренности о контроле над Ормузским проливом. Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что ночью 15 июля в ходе семичасовой атаки войска поразили «десятки военных целей» вблизи пролива и прибрежных районов Ирана, пишет The Moscow Times.

Истребители, дроны и корабли атаковали иранские ракетные объекты и позиции беспилотников, военно-морские силы и системы береговой обороны с целью «ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам». Отмечается, что в 23:30 по местному времени была возобновлена морская блокада иранских портов, о чем ранее объявлял президент Дональд Трамп.

Иран в свою очередь заявил об обстрелах военной инфраструктуры США в Персидском заливе. В Кувейте был поражен центр материально-технического обеспечения армии США, утверждают в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Также заявляется о поражении командно-диспетчерского пункта, складов и хранилища топлива Пятого флота США в Бахрейне. Армия Ирана утверждает, что атаковала американские военные объекты на авиабазе Аль-Азрак в Иордании, а КСИР заявляет о якобы уничтожении на ней дронов MQ-9 Reaper. Трамп же вновь пригрозил ударами по мостам и электростанциям Ирана, если Тегеран не вернется за стол переговоров.

«Завтра вечером мы нанесем им очень сильный удар. Мы нанесем им очень сильный удар и послезавтра, а на следующей неделе для них все станет еще хуже, потому что… будут разрушены электростанции. На следующей неделе будут разрушены мосты… если они не сядут за стол переговоров», — сказал Трамп в интервью Fox News 14 июля. Он заявил, что удары США по Ирану будут «продолжаться, пока я не скажу, что с меня достаточно». У Тегерана, по словам Трампа, «нет другого выбора», кроме как заключить сделку с Вашингтоном, иначе «у них ничего не останется».

Иранская сторона тем временем объявляет об отмене перемирия, заключенного 17 июня. «Учитывая все действия, предпринятые США для расторжения меморандума о взаимопонимании „Исламабад“, этот документ фактически больше не существует. Ни одна страна не должна ожидать, что Иран продолжит выполнять условия этого меморандума», — сказал замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. До этого об остановке режима прекращения огня заявлял Трамп, который называл руководителей Ирана «больными людьми».

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер со своей стороны сообщил, что за последнюю неделю Иран помимо обстрелов стран Персидского залива атаковал семь коммерческих судов — погибли, пострадали или пропали без вести около дюжины членов экипажей. «Вооруженные силы США привлекают Иран к ответственности за необоснованную агрессию, которая продолжает подвергать опасности жизни ни в чем не повинных людей», — заявил он.

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