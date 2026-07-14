Иран атаковал нефтяные танкеры в Ормузском проливе 14.07.2026, 9:14

ОАЭ заявили, что могут ответить.

В результате ракетного удара Ирана по двум нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе погиб один моряк, еще восемь человек.

Об этом во вторник, 14 июля, сообщило Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов, пишет Reuters.

По данным ведомства, ударам подверглись танкеры Mombasa и Al Bahiyah, которые проходили по южному маршруту Ормузского пролива в территориальных водах Омана. На борту Mombasa погиб один член экипажа — гражданин Индии.

Еще восемь моряков получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — шестеро граждан Индии и двое граждан Украины.

В результате атаки на обоих судах возникли пожары, которые впоследствии удалось потушить. Танкеры также получили материальные повреждения.

Министерство обороны ОАЭ назвало атаку «открытым нападением» и заявило, что страна оставляет за собой право ответить на эту эскалацию.

В то же время Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал два судна «нарушителя» в Ормузском проливе.

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