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«Был взрыв, под машиной вспыхнул огонь»

  • 14.07.2026, 10:08
  • 2,974
«Был взрыв, под машиной вспыхнул огонь»

Очевидец о происшествии на трассе М1.

Читатель Onliner вчера, 13 июля, стал очевидцем происшествия на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) вблизи Дзержинска. По его словам, под днищем одного из двигавшихся автомобилей произошел взрыв, после чего вспыхнуло пламя.

— Было 11:40, я просто ехал в полосе, вдруг вижу: дым из-под машины впереди. Решил, что просто что-то техническое, бывает же, когда «корчи» всякие дымят. А потом я увидел взрыв: яркая вспышка на все днище, затем красный огонь! — рассказал очевидец — Сразу подумал, что это что-то серьезное и что людям в этой машине нужна помощь.

Видимо, о том же самом подумал водитель попутной Tesla, который также стал съезжать на обочину и останавливаться. Остановилась и задымившая машина.

— Я реально думал, что придется людей как-то спасать, выбежал с огнетушителем, еще переживал про себя: он же маленький совсем, его же не хватит ни на что, — вспоминает наш читатель. — Но все обошлось. Двоим ребятам, что были в задымившей машине, очень повезло, они вообще не поняли, что произошло, сказали, что почувствовали удар и поэтому остановились. Огня больше не было, огнетушитель мой не пригодился. Но в той машине оплавился задний бампер, пошел пузырями, а на асфальте остался явный черный след за этим автомобилем. Но главное, что все целы.

Удостоверившись, что все в целом нормально, очевидцы стали разъезжаться. Парни на задымившей машине остались — явно технически что-то было не в порядке.

— Разговоры были, что это двигатель так вышел из строя. Но я, если честно, сомневаюсь. Думаю, бензобак разорвался, — предположил собеседник.

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