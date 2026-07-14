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Инопланетяне все же могут существовать: впервые в Млечном Пути обнаружен малиновый сахар

  • 14.07.2026, 10:48
Инопланетяне все же могут существовать: впервые в Млечном Пути обнаружен малиновый сахар
Фото: NASA, ESA, G. Brammer

Ученые сделали очень важное отрытые.

Они впервые обнаружили в межзвездном пространстве сахар, известный как эритрулоза. Он был обнаружен в облаке из газа и пыли под названием G+0.693-0.027, расположенном возле центра Млечного Пути. Впервые эритрулозу нашли за пределами Солнечной системы. Этот открытие показывает, что компоненты, необходимые для создания жизни образуются в межзвездном пространстве. Это значит, что жизнь может быть более распространенной, чем предполагается. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

Эритрулоза, состоящая из четырех атомов углерода, также содержится в малине. Сахара, в частности, эритрулоза, являются важными молекулами в живых организмах, ведь они помогают получать энергию, строить важные биологические структуры и являющиеся частью генетического материала. Этот сахар изменяет конфигурацию треозы — еще одного сахара, который, как считается, является предшественником первых нуклеиновых кислот, эволюционировавших в РНК и ДНК.

Поэтому первое обнаружение эритрулозы в межзвездном пространстве имеет огромное значение для понимания происхождения жизни на Земле, а также для поисков жизни за ее пределами. Если такие соединения образуются в холодном пространстве между звездами, то значит, что жизнь может быть более распространенной в нашей галактике, чем предполагалось.

По словам ученых, ранее эритрулозу обнаруживали только в образцах астероидов в Солнечной системе, но еще никогда не находили этот сахар за ее пределами.

Этот сахар, как показывает исследование, образуется в результате химических реакций на крошечных межзвездных частицах пыли. Это значит, что на других планетах могла появиться жизнь также, как и на Земле.

Исследователи пришли к выводу, что эритрулоза могла находиться в межзвездной среде и включаться в состав каменистых планет, таких как Земля, на ранних стадиях их формирования. Таким образом компоненты, необходимые для появления жизни могли уже изначально быть в составе нашей планеты. Или же они попали на нее в результате бомбардировки астероидами и кометами миллиарды лет назад.

Обнаружение эритрулозы добавляет дополнительные доказательства тому, что многие, если не все, необходимые для жизни компоненты в изобилии присутствуют в космосе.

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