Китай готовится к смене власти в России 1 14.07.2026, 11:22

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Пекин начал выстраивать диалог с российскими элитами.

Западные санкции заметно изменили баланс сил в отношениях между Россией и Китаем. Если раньше Путин воспринимался как равноправный партнер лидера КНР Си Цзиньпина, то теперь, как пишет The Wall Street Journal, Москва все чаще вынуждена принимать условия Пекина (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых показательных эпизодов стал майский визит российского президента в Китай. Переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» не принесли результата. По данным издания, китайская сторона потребовала поставлять газ по внутренним российским ценам, фактически добиваясь дополнительных уступок. Без выполнения этих условий обсуждение проекта было отложено.

«При этом именно Китай стал главным экономическим партнером России», — пишет The Wall Street Journal. Пекин закупает российскую нефть со значительными скидками, поставляет промышленное оборудование и электронные компоненты, а также помогает поддерживать финансовые расчеты, несмотря на западные санкции.

Экономическая зависимость Москвы становится все заметнее. Почти 40% внешней торговли России приходится на Китай, тогда как доля России во внешнеторговом обороте КНР не достигает и 4%. Одновременно китайские товары все активнее вытесняют российских производителей с внутреннего рынка.

Изменения затрагивают и финансовую сферу. Москва согласилась на использование юаня в качестве базовой валюты банка ШОС, что укрепляет позиции Китая в международных расчетах.

Несмотря на публичные заявления о «безграничном партнерстве», Пекин сохраняет осторожность. Китайские власти не скрывают обеспокоенности военным сотрудничеством России с Северной Кореей и стремятся избегать шагов, способных усилить международное давление.

«Война и международная изоляция существенно усилили влияние Китая на Россию», — считают авторы статьи. В результате Москва все больше превращается в экономически и политически зависимого партнера, тогда как ключевые решения в двусторонних отношениях все чаще принимаются на условиях Пекина.

При этом Пекин, по данным издания, смотрит дальше нынешнего руководства России. Китай постепенно выстраивает связи не только с Кремлем, но и с представителями российских политических и деловых элит, которые в будущем могут играть ключевую роль в управлении страной. Такой подход позволяет КНР заранее укреплять свое влияние и готовиться к возможной смене власти, сохраняя рычаги воздействия независимо от того, кто окажется у власти после Путина.

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