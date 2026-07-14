Облака из камней и странный океан: что скрывают самые загадочные планеты Млечного Пути 14.07.2026, 11:42

Астрономы опубликовали новое исследование.

Одними из самых распространенных планет в Млечном Пути являются суб-Нептуны. Это каменистые миры, которые больше Земли, но меньше Нептуна. Новое исследование, опубликованное в журнале Astrophysical Journal Letters, приближает астрономов к ответу на вопрос о том, из чего состоят эти загадочные миры.

Ученые считают, что они имеют облака из испарившихся камней, а также твердую поверхность, покрытую океанами из расплавленной магмы, пишет Space.

Планет класса суб-Нептун нет в Солнечной системе, а потому они представляют собой большую загадку. Считается, что они имеют каменистое ядро, твердую поверхность и огромную атмосферу. Она состоит из водорода, но также может содержать большое количество водяного пара и органических молекул на основе углерода. Раньше считалось, что некоторые из таких миров покрыты океанами из воды, но новое исследование это опровергает.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для наблюдения за несколькими суб-Нептунами, чтобы узнать больше об их общем составе. Эти планеты должны быть репрезентативными для всего класса этих загадочных миров.

Исследование показывает, что огромное давление между атмосферой и поверхностью планет может превращать минералы в пар, который образует облака. К таким минералам относятся оксид алюминия, железо, силикат магния, сульфид марганца, хлорид калия, сульфид натрия и сульфид цинка.

Моделирование показало, что эти облака помогают удерживать тепло, выходящее из ядра планеты, возле поверхности. Таким образом температура поднимается до 1400–2600 градусов Цельсия. В результате горная порода плавиться и образуются горячие океаны из магмы.

Если эти данные правильные, это означает, что прошлые предположения о возможной обитаемости таких планет неверны. Даже если граница между атмосферой и поверхностью планеты недостаточно горячая для образования магмы, все равно там слишком жарко для существования жидкой воды и тем более жизни.

Исследование суб-Нептунов продолжаются, и астрономы надеются все же точно определить, что происходит на этих планетах.

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