Great Wall обновил «клон» Volkswagen Beetle 14.07.2026, 12:33

Ora Ballet Cat стал не только мощнее. но и может получить новое название

Фото: CarNewsChina

Ora Ballet Cat стал не только мощнее.

Теперь авто, которое поразительно похоже на культового немецкого «жука», получило, среди прочего, увеличенную мощность и, вероятно, новое название, сообщает CarNewsChina.

Обновленный Ora Ballet Cat сохраняет внешний дизайн текущей версии. У него «симпатичные» фары, интегрированные в крылья, и множество хромированных элементов по всему кузову. Порты зарядки автомобиля расположены в передних крыльях.

Министерство промышленности и информационных технологий показало новые элементы авто

Фото: CarNewsChina

Габариты составляют 4401/1853/1681 мм, колесная база — 2750 мм.

Ballet Cat оснащен 18-дюймовыми колесами. Его снаряженная масса — 1750 кг.

На нем установлен электродвигатель QT36TZ220001 мощностью 150 кВт (201 л.с.) вместо нынешних 126 кВт (169 л.с.).

Максимальная скорость нового Ballet Cat выросла со 155 км/ч до 180 км/ч.

Внутри автомобиля —литий-железо-фосфатный аккумуляторный блок от дочерней компании GWM Svolt. Однако его емкость пока не разглашается.

По информации Министерства промышленности и информационных технологий, название обновленной модели может быть изменено на Ora 6, что позволит ей соответствовать новой стратегии наименования бренда.

Ранее GWM выпустила хэтчбек Ora 5, который уже появился в Италии. Вскоре на рынок также выйдет электрический универсал Ora 7, поскольку GWM дистанцируется от бренда, связанного с кошкой.

Что известно об этом авто

Ora Ballet Cat вышел на китайский рынок в 2022 году по цене от 193 000 до 223 000 юаней ($28 480 – $32 905)/ Это был электрический хэтчбек с внешним дизайном, вдохновленным Volkswagen Beetle.

Он имеет схожие пропорции с выраженными колесными арками, почти плоским лобовым стеклом и покатой линией крыши.

Позиционируемый как автомобиль для женщин, Ballet Cat предлагал «режим для леди за рулем», который увеличивает дистанцию до впереди идущих автомобилей, селфи-камеру и тому подобное.

Однако Ballet Cat потерпел сокрушительный провал: по данным China EV DataTracker, с июля 2022 года по июнь 2026 года было продано всего 8523 единицы.

Неудача не остановила GWM, и вместо того, чтобы свернуть производство, компания выпускает на рынок обновленную версию в надежде привлечь больше покупателей.

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