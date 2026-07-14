закрыть
14 июля 2026, вторник, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия запретила ввоз мясо-молочной продукции с трех предприятий Беларуси

1
  • 14.07.2026, 12:58
  • 2,156
Россия запретила ввоз мясо-молочной продукции с трех предприятий Беларуси

Что опасного нашли?

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ограничила поставки продукции трёх белорусских предприятий из-за повторных нарушений требований безопасности. Ещё семь производителей перевели на «усиленный лабораторный контроль».

Решение содержится в указании Россельхознадзора от 10 июля.

Ограничения ввели в отношении:

- филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» – в мясе птицы повторно обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП);

- колбасного цеха ПУП «Донаприс» – БГКП повторно выявили в говядине;

- ОАО «Туровский молочный комбинат» – в сыре обнаружили аминоантипирин.

Продукцию, которую предприятия отгрузили до 14 июля включительно, российская сторона будет принимать в обычном режиме.

Аминоантипирин – продукт распада некоторых обезболивающих препаратов. Его наличие в сыре может указывать на остатки ветеринарных лекарств в молочном сырье.

Ещё семь белорусских производителей перевели на «усиленный лабораторный контроль» после первичных нарушений.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли