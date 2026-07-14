Россия запретила ввоз мясо-молочной продукции с трех предприятий Беларуси

Россия запретила ввоз мясо-молочной продукции с трех предприятий Беларуси1
- 14.07.2026, 12:58
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Что опасного нашли?
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ограничила поставки продукции трёх белорусских предприятий из-за повторных нарушений требований безопасности. Ещё семь производителей перевели на «усиленный лабораторный контроль».
Решение содержится в указании Россельхознадзора от 10 июля.
Ограничения ввели в отношении:
- филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» – в мясе птицы повторно обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП);
- колбасного цеха ПУП «Донаприс» – БГКП повторно выявили в говядине;
- ОАО «Туровский молочный комбинат» – в сыре обнаружили аминоантипирин.
Продукцию, которую предприятия отгрузили до 14 июля включительно, российская сторона будет принимать в обычном режиме.
Аминоантипирин – продукт распада некоторых обезболивающих препаратов. Его наличие в сыре может указывать на остатки ветеринарных лекарств в молочном сырье.
Ещё семь белорусских производителей перевели на «усиленный лабораторный контроль» после первичных нарушений.