Россия запретила ввоз мясо-молочной продукции с трех предприятий Беларуси 1 14.07.2026, 12:58

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Что опасного нашли?

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ограничила поставки продукции трёх белорусских предприятий из-за повторных нарушений требований безопасности. Ещё семь производителей перевели на «усиленный лабораторный контроль».

Решение содержится в указании Россельхознадзора от 10 июля.

Ограничения ввели в отношении:

- филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» – в мясе птицы повторно обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП);

- колбасного цеха ПУП «Донаприс» – БГКП повторно выявили в говядине;

- ОАО «Туровский молочный комбинат» – в сыре обнаружили аминоантипирин.

Продукцию, которую предприятия отгрузили до 14 июля включительно, российская сторона будет принимать в обычном режиме.

Аминоантипирин – продукт распада некоторых обезболивающих препаратов. Его наличие в сыре может указывать на остатки ветеринарных лекарств в молочном сырье.

Ещё семь белорусских производителей перевели на «усиленный лабораторный контроль» после первичных нарушений.

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