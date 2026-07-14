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Дугин «спалился»

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  • Виктор Вахштайн
  • 14.07.2026, 13:03
  • 6,034
Дугин «спалился»
Александр Дугин

Началась форменная травля болтливого агента.

Александр Гельевич Дугин фактически признался в работе на Моссад. Сначала написал твит, в котором сообщил о необходимости устранить сенатора Линдси Грэма, дабы сделать этот мир «лучшим местом». Потом ответственно заявил, что сенатора Линдси Грэма Моссад-таки устранил. Пользователи экс-твиттера быстро сложили два и два. Началась форменная травля болтливого агента, так бездарно спалившего собственное прикрытие.

Я живо представил себе усталого куратора из Моссада, который вынужден по долгу службы читать все дугинские тексты. Сидит он такой грустный в тель-авивской Кирии, пьет шестую чашку «боца», перед ним – восемь томов, которые Дугин успел до завтрака написать. Читает – «Есть лунный и солярный Путин». Ну ок, это пойдет, это норм. Мы же его для того и засылали когда-то в академию Генштаба, чтобы у российских генералов мозги в кашу превратились.

Читает дальше – «Самые страшные гетто будут созданы для серфингистов». Да не серфингистов! А атлантистов! Опять не расслышал вводные, старый маразматик.

Берет следующий том – «Образ Чебурашки создан на основании древних пентаклей, воспроизводящих символические черты демона Луны Шедбаршемот Шертатана». Ага, вот это хорошо. Делает у себя пометку: нужно больше шедбаршемотов. И пентаклей. И шертатанов.

Перелистывает страницу – «Кстати, Моссад-таки устранил Линдси Грэма». Куратор вскакивает со стула, проливает боц, орет благим матом в телефон – «Немедленно начинайте эксфильтрацию! Забирайте его оттуда, пока он всю нашу сеть в твиттере не раскрыл, шедбаршемот, мать его в пентакль…».

Тяжелая у мужика работа. Нервная.

Виктор Вахштайн, «Фейсбук»

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