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В России заговорили о революции

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  • 14.07.2026, 12:55
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В России заговорили о революции

Кремлевская пропаганда воскрешает призраки 1917 года.

Российская пропаганда столкнулась с новой проблемой — ей приходится объяснять населению растущий разрыв между заявлениями о победе в войне против Украины и последствиями ударов по энергетической инфраструктуре, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

После атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в стране появились перебои с топливом, очереди на заправках и рост недовольства среди граждан. Путин впервые признал, что украинские удары направлены на ослабление экономики, заявив, что Москва видит попытки «создать атмосферу нервозности в обществе».

Государственные телеканалы пытаются успокоить россиян, однако вместо прежних обещаний быстрой победы все чаще звучат предупреждения о тяжелом и затяжном конфликте. Пропагандисты, ранее отвергавшие сравнения России с «сырьевым придатком», теперь вынуждены объяснять проблемы в стране, зависящей от нефтегазовых доходов.

На фоне топливного дефицита российские чиновники призывают граждан не паниковать и не запасаться бензином. При этом местные власти сами сталкиваются с последствиями кризиса: например, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов оказался без топлива и был вынужден попросить помощи у сотрудников ГИБДД.

«Некоторые представители российской медиасферы начали публично говорить о рисках потери доверия общества», — пишет авторы статьи. Политолог Сергей Михеев заявил: «Когда люди видят одно за окном, а от чиновников слышат совершенно другое, ситуация может стать взрывоопасной».

Другие пропагандисты делают ставку на усиление контроля и цензуры. На государственных каналах все чаще звучат сравнения с событиями 1917 года и предупреждения о возможном внутреннем кризисе.

Депутат Госдумы Константин Затулин отверг такие сценарии, заявив: «Очереди на заправках не станут современным вариантом хлебных очередей 1917 года». Однако даже ответ ведущей Ольги Скабеевой — «Дай бог» — показал, что тревога вокруг ситуации в России усиливается.

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