Зеленский предупредил о возможной эскалации со стороны Путина
- 14.07.2026, 13:37
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Глава Кремля может втянуть в войну больше стран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не достигнет своих целей в войне против Украины, он может пойти на эскалацию.
Об этом Зеленский сказал в интервью французскому телеканалу BFMTV.
По словам украинского лидера, если Путин не одержит победу, «он станет очень опасным, и не только для нас».
«Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать, убивать людей», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Путин может попытаться втянуть в войну больше стран.
Говоря о потенциальном прекращении огня, Зеленский подчеркнул, что оно «возможно», но добиться его очень сложно.
«Нам необходимо положить конец этой войне. И есть одна сторона, Россия, которая этого не хочет. Они лишь демонстрируют это на словах», — подчеркнул президент, добавив, что прекращение огня — это не просто слова, а конкретные шаги.
Зеленский также указал, что Путин «лжец», когда речь заходит о возможном прекращении огня, «потому что ему нужна победа».
Отметим, ранее Зеленский заявил, что глава Кремля может втянуть в войну Беларусь.