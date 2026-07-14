Зеленский предупредил о возможной эскалации со стороны Путина 14.07.2026, 13:37

1,506

Владимир Зеленский

Глава Кремля может втянуть в войну больше стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не достигнет своих целей в войне против Украины, он может пойти на эскалацию.

Об этом Зеленский сказал в интервью французскому телеканалу BFMTV.

По словам украинского лидера, если Путин не одержит победу, «он станет очень опасным, и не только для нас».

«Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать, убивать людей», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Путин может попытаться втянуть в войну больше стран.

Говоря о потенциальном прекращении огня, Зеленский подчеркнул, что оно «возможно», но добиться его очень сложно.

«Нам необходимо положить конец этой войне. И есть одна сторона, Россия, которая этого не хочет. Они лишь демонстрируют это на словах», — подчеркнул президент, добавив, что прекращение огня — это не просто слова, а конкретные шаги.

Зеленский также указал, что Путин «лжец», когда речь заходит о возможном прекращении огня, «потому что ему нужна победа».

Отметим, ранее Зеленский заявил, что глава Кремля может втянуть в войну Беларусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com