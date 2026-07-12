Новый козырь для Украины Александр Черненко

12.07.2026, 12:59

Александр Черненко

Россия теперь горит не только на суше, но и на море.

Против танкера теневого флота Blue, который находился под санкциями ЕС и других стран, Служба ввела свои, более эффективные санкции. На борт их доставили морские дроны Sea Baby. Танкер поврежден, российская авиация, которая его прикрывала, ничем не помогла.

Уверен, что эта операция СБУ открывает для Украины новое направление экономического давления на Россию. Помимо нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз, складов топлива, теперь под ударом оказывается механизм, позволяющий Кремлю обходить международные санкции и получать валютные поступления от экспорта энергоносителей.

Именно теневой флот стал одним из ключевых инструментов выживания российской экономики после введения масштабных западных ограничений. Под флагами третьих стран, с подставными владельцами и сомнительным страхованием эти суда продолжают перевозить российскую нефть покупателям по всему миру.

Теперь этот механизм перестает быть неприкосновенным. Для Кремля больше не существует абсолютно безопасных элементов энергетической инфраструктуры. Любой сегмент цепочки от производства до экспорта, от НПЗ до «теневого флота», может стать целью Службы.

Поэтому удары СБУ по теневому флоту становятся новым козырем Украины. Как говорит Дональд Трамп, удары по российским НПЗ приближают мир. И вот Служба нашла еще один способ приблизить его. Чем больше рисков возникает для теневых перевозок, тем дороже обходится Кремлю каждый проданный баррель нефти.

Растут страховые платежи, владельцы судов вынуждены учитывать дополнительные риски, усложняется поиск новых кораблей для перевозок, а международные посредники все осторожнее соглашаются работать с российскими грузами. Каждый такой шаг обходится РФ деньгами и временем. Каждый дополнительный расход означает меньше ресурсов для финансирования армии и военного производства. Именно так работает стратегия экономического истощения.

Именно поэтому подобные операции становятся весомым аргументом в диалоге Украины с партнерами. В международной политике значение имеют не только дипломатические заявления, но и реальные возможности государства изменять ситуацию на поле боя. Когда Украина демонстрирует способность системно влиять на источники финансирования российской войны, ее аргументы становятся гораздо более убедительными. Это дополнительный фактор, укрепляющий позиции Украины на любых будущих переговорах.

СБУ под руководством Евгения Хмары переводит Украину в проактивную позицию. Такие операции формируют новую логику войны. Ее формируют дроны Службы. Наземные, которые каждую ночь долетают до НПЗ, и «морские», которые наносят удары по теневому флоту. И эта связка будет и дальше приближать украинский мир.

Александр Черненко, «Фейсбук»

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