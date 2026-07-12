«Азов» показал, как уничтожил тайный логистический хаб россиян 12.07.2026, 13:17

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Видео операции «Пекло».

Бойцы 1-го корпуса НГУ «Азов» раскрыли подробности операции «Пекло», в ходе которой уничтожили ключевой логистический узел россиян на оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба «Азова», опубликовав соответствующее видео.

Военные подчеркнули, что горючее обеспечивает движение техники, подвоз боеприпасов, эвакуацию и работу всей военной логистики оккупационных войск.

По данным украинских военных, россияне годами создавали сеть топливных баз на оккупированной территории Донбасса, считая ее недостижимой для украинских ударов.

Одним из главных элементов этой системы стало хранилище в Новоамвросиевке, обустроенное на территории цементного завода. Туда по железной дороге доставляли топливо, хранили его в наземных цистернах и подземных резервуарах, а затем бензовозами, замаскированными под гражданский транспорт, развозили в склады российских армейских и бригадных подразделений.

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