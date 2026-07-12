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Белоруска о поездке через РФ: Интернета и бензина нет

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  • 12.07.2026, 14:09
  • 2,138
Белоруска о поездке через РФ: Интернета и бензина нет

Многие заправки закрыты.

Белоруска Екатерина отправилась на автомобиле из Минска в Тбилиси, рассчитывая на дорогу около двух суток. Зная о проблемах с топливом в России, она решила подстраховаться и взять бензин с собой — по её расчётам, 80 литров должно было хватить до грузинской границы.

Правила позволяют вывозить из Беларуси до 100 литров топлива в металлических канистрах, но сама покупка канистр обернулась квестом:

«Канистр на заправках НЕТ — россияне всё скупили. Я объехала все «Белоруснефти», которые попадались на моём пути — на всех канистр не было, завоз ожидался по паре штук в неделю, но их быстро раскупают», пишет она в Threads.

Нужные канистры девушка собирала по частям: две нашлись только на четвёртый день поисков, ещё одну удалось раздобыть на следующий день в районе Чижовки. В Орше она заполнила полный бак и три двадцатилитровые канистры.

После пересечения границы до Смоленска бензин на «Лукойле» и «Газпроме» находился без проблем. Но дальше ситуация начала ухудшаться: между Вязьмой и Калугой на протяжении примерно 200 км путешественница не встретила ни работающих заправок, ни самого топлива. В Туле картина повторилась — где-то бензина не было вовсе, где-то стояли длинные очереди, хотя одну станцию с очередью поменьше найти всё же удалось.

Настоящие сложности начались на трассе М4 от Тулы до Ростова:

«Частники пустые, «Лукойл» и «Газпром» либо закрыты, либо бензина нет (только дизель или газ), либо огромные часовые очереди. Канистры в багажнике очень грели душу».

В Ростове ситуация была не лучше: заправки либо закрывались, либо стояли без топлива. По словам Екатерины, заправиться на М4 в обоих направлениях оказалось практически нереально — работающие станции были единичными, а очереди растягивались на часы. Выручило то, что топливо нашлось на заправке в стороне от трассы, по дороге к Владикавказу — правда, продавали его с ограничением, по 30 литров на машину.

Отдельная трудность — отсутствие связи. Мобильный интернет пропал почти на всём пути по России, и найти дорогу помогали только заранее скачанные карты «Яндекса».

В сумме на дорогу до Грузии ушло 150 литров топлива и 45 часов с учётом остановок и ночёвки. Несмотря на пережитые трудности, Екатерина говорит, что была бы готова повторить такой маршрут — но не в ближайшее время.

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