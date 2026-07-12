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В Украине сменится премьер-министр

18
  • 12.07.2026, 14:55
  • 5,500
В Украине сменится премьер-министр
Юлия Свириденко
Фото: president.gov.ua

Зеленский предложил Юлии Свириденко другую должность.

В воскресенье, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кабинете министров будут изменения, а также предложил премьер-министру Юлии Свириденко другую должность, пишет New Voice.

Зеленский отметил, что провел встречу с Свириденко и обсудил с ней ряд вопросов.

«Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. Рассчитываю, что вместе с парламентариями произведем соответствующие замены в правительстве Украины», — заявил он.

Отдельно Зеленский анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.

По информации нардепа Ярослава Железняка, кандидата на пост премьер-министра пока что нет. При этом, по его словам, на данный момент на эту должность рассматриваются: экс-премьер-министр Украины, действующий министр энергетики Денис Шмыгаль; мэр Харькова Игорь Терехов. Также он заявил, что среди кандидатов есть министр обороны Украины Михаил Федоров и глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

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