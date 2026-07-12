В Украине сменится премьер-министр

В Украине сменится премьер-министр18
- 12.07.2026, 14:55
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Зеленский предложил Юлии Свириденко другую должность.
В воскресенье, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кабинете министров будут изменения, а также предложил премьер-министру Юлии Свириденко другую должность, пишет New Voice.
Зеленский отметил, что провел встречу с Свириденко и обсудил с ней ряд вопросов.
«Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. Рассчитываю, что вместе с парламентариями произведем соответствующие замены в правительстве Украины», — заявил он.
Отдельно Зеленский анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.
По информации нардепа Ярослава Железняка, кандидата на пост премьер-министра пока что нет. При этом, по его словам, на данный момент на эту должность рассматриваются: экс-премьер-министр Украины, действующий министр энергетики Денис Шмыгаль; мэр Харькова Игорь Терехов. Также он заявил, что среди кандидатов есть министр обороны Украины Михаил Федоров и глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.