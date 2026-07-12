Путина хотят убрать? 3 Вадим Денисенко

12.07.2026, 15:07

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Фото: Getty Images

Глава Кремля стал проблемой для всех.

К сожалению, сейчас мы можем констатировать простой факт: Путин окончательно погрузился в собственный мир, где бесконечная война стала единственным продолжением любого процесса.

1. Когда мы анализируем действия Путина, необходимо понимать одну вещь: с 2024 года (после президентских выборов) национальная идея России сводится к простой формуле — Путин должен жить как можно дольше, максимально комфортно и умереть в кресле президента как можно позже. Все решения, которые принимает он сам и Кремль, проходят через один фильтр: помогает ли это достижению этой «национальной идеи». Сейчас Путин убежден, что для сохранения своей бессрочной власти ему необходима бесконечная война, которая при этом должна расширяться.

2. После мятежа Пригожина Путин осознал одну важную вещь: элиты настолько его боятся, что готовы мириться с чем угодно. Он живет в иллюзии, что они будут бесконечно наблюдать за разрушением экономики и утратой собственных возможностей. Его модель управления строится на том, что существует условный круг из 20–30 неприкосновенных людей из ближайшего окружения, которые при этом не могут создать собственные независимые вертикали влияния. Пока эта система работает, однако накопление недовольства и раскручивание маховика репрессий неизбежно формируют «элитную кухонную оппозицию». Фактически сейчас мы уже наблюдаем процесс ее возникновения.

3. Колонка российского миллиардера Мельниченко в The Economist, хотя и согласована с Кремлем, все же приоткрывает завесу над тем, как мыслит значительная часть российских элит. Но еще важнее другое: эти элиты пока не готовы выступать против Путина. Они готовы разговаривать с Западом, но прежде согласовывают свои действия с Кремлем. Тем не менее сам факт появления этой публикации — важный этап изменений, которые постепенно назревают внутри российской элиты.

4. Сегодня гарантами безопасности Путина остаются Федеральная служба охраны (ФСО) и Федеральная служба безопасности (ФСБ), внутри которой он сознательно сформировал три конкурирующие вертикали — Бортникова, Королева и Ткачева. Это было сделано специально для того, чтобы каждая из них докладывала Путину о действиях конкурентов. Такая модель делает вероятность дворцового переворота крайне низкой, особенно на фоне полной политической несамостоятельности армии.

5. Складывается ситуация, при которой Путин становится проблемой для всех: для внутренних элит, для партнеров, включая Китай, который опасается непредсказуемости российского президента и возможного расширения войны на третьи страны. Путин также становится проблемой для США и Европейского союза, которые пока не могут найти эффективный способ ему противодействовать. При этом сегодня ни у кого нет достаточного потенциала, чтобы отстранить его от власти. Однако такая ситуация не может сохраняться вечно. Процессы уже запущены, и есть все основания полагать, что в дальнейшем они будут развиваться быстрее.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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