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Ученая, разработавшая концепцию «частицы Бога», станет героиней фильма

  • 12.07.2026, 15:38
Ученая, разработавшая концепцию «частицы Бога», станет героиней фильма
Фабиола Джанотти
Фото: variety.com

В настоящее время Фабиола Джанотти возглавляет CERN.

Итальянский режиссер Стефано Мордини снимет художественный фильм «Таинственная частица» (The Mysterious Particle), посвященный выдающемуся физику Фабиоле Джанотти — одной из ключевых фигур в открытии бозона Хиггса, известного во всем мире как «частица Бога», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Проект создается с прицелом на международную аудиторию. Производством занимаются компании Picomedia и Cinemaundici. Сценарий пишут известный итальянский писатель и физик по образованию Паоло Джордано, Лука Инфашелли и сам Мордини.

Фабиола Джанотти вошла в историю науки как руководитель одного из двух экспериментов, благодаря которым в 2012 году был обнаружен бозон Хиггса. Сейчас она возглавляет CERN — Европейскую организацию по ядерным исследованиям, став первой женщиной на посту генерального директора крупнейшего в мире центра физики элементарных частиц.

Фильм расскажет не только о научных достижениях Джанотти, но и о ее личном пути. В детстве она мечтала стать балериной, затем всерьез занималась музыкой и думала о карьере пианистки. Позже будущая ученая выбрала физику, защитила докторскую диссертацию в Миланском университете и в 1994 году начала работу в CERN.

Основные съемки планируется провести в Женеве и на территории CERN, где расположен знаменитый ускоритель частиц ATLAS, сыгравший решающую роль в подтверждении существования бозона Хиггса.

Создатели обещают показать историю человека, сумевшего совместить выдающуюся научную карьеру с любовью к искусству и музыке, открыв зрителям мир современной фундаментальной физики через судьбу одной из самых известных ученых нашего времени.

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