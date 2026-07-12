Белорусок в декрете записывают в «тунеядцы»
- 12.07.2026, 16:18
Мамы возмущены.
В Бобруйске женщину в декретном отпуске добавили в базу «тунеядцев». Янина родила ребенка год назад и сейчас ухаживает за ним дома. Но всё равно получила «письмо счастья» от лукашистов.
«Хорошо работают наши инстанции. Бобруйский ЗАГС и ЖКХ — неплохо так сведения подаёте, а главное своевременно! И что теперь делать?», — не понимает женщина.
В комментариях в соцсети Threads ей рекомендуют звонить или писать в Бобруйский горисполком, но нашлись и те, кто упрекает белоруску — по их мнению, она успела бы решить свою ситуацию за то время, пока писала пост.
«Если вы считаете, что это нормально и у вас куча свободного времени, и нет более приятных дел... Тогда, конечно, бегайте по инстанциям и доказывайте что-то», — подчеркнула Янина.
Иностранцы же в комментариях удивились: «У вас что, нельзя не работать? За это есть какие-то санкции?».