Военный эксперт: ВСУ уничтожили ретранслятор на территории Беларуси 4 1.07.2026, 14:43

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Александр Коваленко

Лукашенко боится признать болезненный удар.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси еще не демонтированы. По его словам, один из них попытались включить 29 июня, но «теперь он точно работать не будет».

Почему Сырский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси больше не будут использовать? Что могло произойти после попытки включить один из них?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— Я могу предположить, что, по всей видимости, он был уничтожен. Вполне вероятно, что его попросту ликвидировали.

Если это действительно так, то, уверен, мы скоро увидим видео с камеры того средства, которое его уничтожило. И это будет своеобразная видеофиксация, видеоподтверждение.

В целом у меня нет другого объяснения, почему этот ретранслятор мог перестать работать. Если, конечно, белорусская сторона, режим Лукашенко, сам его не отключил. Мое мнение: действительно была проведена соответствующая операция. Об этом предупреждал еще Владимир Зеленский, который говорил, что Украина будет действовать именно таким образом. Соответственно, это устройство было ликвидировано.

— Если один из ретрансляторов действительно был выведен из строя, почему режим Лукашенко молчит об этом?

— Тогда Лукашенко придется попросту признать тот факт, что он абсолютно недееспособен в отражении подобных угроз. Мы понимаем, что это репутационный удар.

Диктатор сейчас пытается это игнорировать и не придавать этому значения в информационном поле. Ведь подобного рода акция вынуждает его совершать какие-то ответные действия: нанести какой-то удар, объявить войну Украине и так далее.

А Лукашенко и до этого заявлял, что это сумасшествие. Он понимает, что воевать с Украиной Беларуси надолго не хватит. Поэтому и держит это сейчас максимально в тайне, в секретности.

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