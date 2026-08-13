«Вся правда о Беларуси на одном фото»28
- 13.08.2026, 18:54
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На трех комбайнеров — пять начальников.
Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал опубликовал фото с уборочной. На нем Лукашенко и еще четыре чиновника поздравляют трех комбайнеров.
Фото стало вирусным в Сети и, как заметил сайт Charter97.org, собрало много комментариев:
— Вся правда о Беларуси на одном фото.
— Один с сошкой, а семеро с ложкой.
— Барин приехал, сейчас цирк с конями начнется.
— Такие худые комбайнеры, такие отъевшиеся чиновники, — пишут белорусы.