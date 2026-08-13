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Лукашенко: Пора перестать платить аграриям «за каждый визг и писк поросенка»

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  • 13.08.2026, 14:02
  • 7,622
Лукашенко: Пора перестать платить аграриям «за каждый визг и писк поросенка»

У диктатора закончились средства на дотации?

Александр Лукашенко предложил «пересмотреть подход к бюджетной поддержке сельского хозяйства» и «выделять дотации более избирательно». По его словам, государство не должно платить аграриям «за каждый визг и писк поросенка», поскольку сельское хозяйство — это бизнес. Об этом диктатор заявил 13 августа во время рабочей поездки в Минскую область.

Лукашенко порассуждал о том, что государство помогает аграриям с закупкой удобрений, топлива, техники и предоставляет различные льготы. Однако, по его словам, нужно «серьезно подумать над тем, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости».

«Все дотируем и дотируем из бюджета. Нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, чтобы за каждый визг и писк поросенка мы деньги не платили. Это бизнес», — заявил Лукашенко.

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