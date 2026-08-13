Дешевая Mazda превратилась в самый дорогой Ferrari в истории

Дешевая Mazda превратилась в самый дорогой Ferrari в истории2
- 13.08.2026, 14:17
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Удивительное преображение.
Mazda MX-5 послужила основой для интересного проекта. Ее превратили в копию знаменитого Ferrari 250 GTO.
Копия Ferrari 250 GTO — творение компании Modern Custom Classics из США. Сейчас автомобиль выставлен на аукцион Mecum.
За основу взяли купе-кабриолет Mazda MX-5 RF 2017 года. Для него создали полностью новый карбоновый кузов: только двери, лобовое стекло и складная металлическая крыша с электроприводом остались оригинальными.
Автомобиль напоминает знаменитое купе Ferrari 250 GTO 1962 года — успешную гоночную модель, трижды выигравшую чемпионат мира GT. Всего было выпущено всего 36 экземпляров, и сейчас это самая дорогая модель Ferrari — ее цена достигает 70 миллионов долларов.
Каплевидные фары, заостренная задняя часть и воздухозаборники на «носу» и в боковых частях придали Mazda MX-5 сходство со знаменитым Ferrari.
В то же время копия Ferrari 250 GTO обладает всеми современными атрибутами комфорта — кондиционером, камерой, навигатором и системой стабилизации.
Если настоящий Ferrari 250 GTO был оснащен 3,0-литровым 300-сильным V12, то его копия сохранила 2,0-литровый четырецилиндровый двигатель Mazda MX-5 RF мощностью 160 к. с. Спортивный автомобиль оснащен выхлопной системой Borla и 6-ступенчатой механической коробкой передач.