В Минске заметили автомобиль как у Синатры и Пикассо 2 13.08.2026, 14:53

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Классический родстер Mercedes-Benz 190 SL (W121)

Фото: threads.com/@nomeroscanby

Редчайший ретро-Mercedes находится на ходу.

Недалеко от торгового центра Minsk City Mall заметили ретро-автомобиль на ходу. Портал Blizko.by рассказывает, что о нем известно.

На автомобиль обратил внимание владелец аккаунта nomeroscanby в Threads. На фотографиях запечатлен классический родстер Mercedes-Benz 190 SL (W121), выпускавшийся немецким автопроизводителем с 1955 по 1963 год. Эта модель создавалась как более доступная и комфортабельная альтернатива легендарному суперкару 300 SL («крыло чайки»).

Автомобилем владели многие знаменитости, включая художника Пабло Пикассо, участника группы The Beatles Ринго Старра и легендарного певца Фрэнка Синатры. Последний снялся с ним в фильме «Высшее общество» с актрисой Грейс Келли.

Купить оригинальный коллекционный родстер Mercedes-Benz 190 SL (W121) в Беларуси напрямую по объявлению практически невозможно из-за их крайне редкого музейного статуса. Стоимость автомобиля составляет от 90 до 170 тысяч евро (около 310−590 тысяч рублей) в зависимости от состояния. В редких случаях стоимость коллекционных экземпляров после идеальной реставрации может достигать 200−370 тысяч евро и более (от 680 тысяч до 1,275 миллиона рублей).

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