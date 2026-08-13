Путин устроил скандал с Японией: Медведев отреагировал 9 13.08.2026, 15:15

12,754

Заявление Токио вызвало нервную реакцию в Кремле.

Издание Bloomberg пишет, что Владимир Путин впервые за 25 лет посетил оккупированный остров Итуруп, который является предметом территориального спора между Россией и Японией.

Японское название этого острова Эторофу, он относится к «Северным территориям», на которые Япония продолжает претендовать.

Путин проинспектировал на острове рыбоперерабатывающий завод, сознательно выбрав поездку, которая должна была вызвать жесткую реакцию Японии. После визита Токио выразил официальный протест.

«Северные территории, включая Эторофу, с исторической и юридической точек зрения являются неотъемлемой частью территории Японии, и Япония решительно протестует против этого визита», — заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги.

Итуруп входит в южную часть Курильских островов. Россия захватила эти территории после Второй мировой войны, однако Япония десятилетия называет Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи своими территориями.

После визита Путина Дмитрий Медведев выступил с угрозами в адрес Японии.

Он заявил, якобы «Курилы были, есть и будут российской землей», и пригрозил «тяжелыми последствиями» тем, кто оспаривает принадлежность островов.

По его словам, это касается и премьер-министра Японии Санаэ Такаити, если Токио продолжит поднимать вопрос о «Северных территориях».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com