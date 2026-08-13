СМИ: Личный врач Лукашенко стала владелицей сети аптек 15 13.08.2026, 15:27

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Ее телефон засветился на «Площади перемен» в день гибели Романа Бондаренко.

Личный врач Александра Лукашенко Елена Казак выстраивает свою бизнес-империю в сфере медицины. Медик стала владелицей сети аптек в Беларуси, пишет «Бюро».

Напомним, в 2020 году ее узнали в числе тех, кто срезал БЧБ-ленты в компании Дмитрия Баскова и других в минских дворах 11 ноября 2020 года. Ее телефон засветился на «Площади перемен» в день смерти Романа Бондаренко.

Елена Казак (крайняя слева) на вечеринке Antiage Clinic. Фото: Instagram

Как узнало «Бюро», в августе 2024 года компания «Лигматон», которой ранее владели Георгий Топузидис и его мать Галина Петрович, была переоформлена на Елену Казак. Благодаря «Киберпартизанам» журналисты смогли выяснить, что личный врач Лукашенко была трудоустроена в компании с июля 2024 года.

Георгий Топузидис — сын крупного беларусского бизнесмена и «кошелька» Лукашенко Павла Топузидиса.

Павел Топузидис вместе со своим бизнес-партнером Виктором Петровичем контролирует «Табак-инвест», развивает сеть торговых центров и гипермаркетов «Корона», а также связан с табачным производством и другими крупными бизнес-активами в Беларуси.

Изначально новая владелица была указана в данных компании как Елена Владимировна Казак. Мы не знаем, было это сделано умышленно или по ошибке, однако позже отчество поменяли. Где-то в период между февралем 2025 года и августом 2026 года Елена Казак превратилась из Владимировны в Георгиевну. При этом запись о структурных изменениях компании не вносилась, а судя по актуальной выписке, именно личный врач Лукашенко владеет аптеками «Лигматон» с августа 2024 года. Директоркой фирмы, как и ранее, осталась Галина Петрович, мать Георгия Топузидиса.

Компания «Лигматон» владеет сетью аптек по всей Беларуси, а также участвует в государственных тендерах на поставку различных медикаментов. Выручка компании в 2025 году составила 83,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,79 миллиона.

Ранее «Бюро» смогло узнать, что еще одна фаворитка Александра Лукашенко связана с компанией «Лигматон». С июля 2024 года Мария Василевич, бывшая «депутатка», числится там ведущим специалистом по коммерческой деятельности.

Кто такая Елена Казак?

Врач-реаниматолог Елена Казак сопровождает Лукашенко в поездках с 2016 года. Как сообщало ранее «Бюро», по документам складывается впечатление, что делает она это на правах волонтера. Так, согласно данным ФСЗН, Казак числилась в РНПЦ (Республиканский научно-практический центр) «Кардиология» в 2014—2019 годах, и в 2019-м ее средняя заработная плата, с которой она платила налоги, была всего около 110 рублей, или 52 доллара. А в 2020—2021 годах она как будто не зарабатывала ничего, соответственно, и налоговых отчислений не производила.

В центре внимания СМИ Елена Казак оказалась в 2020 году. Тогда ее неоднократно замечали в компании ближайшего окружения Лукашенко — Натальи Эйсмонт и Дмитрия Баскова. Они вместе ездили с рейдами по дворам и срезали бело-красно-белые ленточки.

Елену Казак узнали в числе тех, кто срезал БЧБ-ленты в компании Дмитрия Баскова и других в минских дворах 11 ноября 2020 года. Напомним, в тот вечер неизвестные люди, которые приехали в чужой двор срезать бело-красно-белые ленты, схватили 31-летнего Романа Бондаренко. Позже родные нашли парня в больнице, где он, не приходя в сознание, скончался от тяжелых травм. Сама Казак в разговоре с журналистом тогда сказала, что «нигде не была». Однако ее телефон засветился на «Площади перемен» в день убийства Романа Бондаренко.

Елена Казак. Коллаж: два первых фото из ЖК «Мегаполис», куда компания приезжала срезать ленточки, третье с «Площади перемен», четвертое с провластного автопробега в ноябре 2020-го, последнее — со сбора урожая на так называемом президентском поле несколько

В 2022-м Казак перешла в 6-ю клиническую больницу, и у нее появилась ежемесячная официальная заработная плата — в среднем 500−600 рублей, или около 200 долларов. В конце 2023 года проект Motolko.help сообщал, что Елена Казак сопровождала Лукашенко на климатическом саммите в Дубае.

В конце 2023 года реаниматолог Лукашенко подалась в бизнес и заняла пост руководителя центра красоты и здоровья «Айрис». Он принадлежит ООО «Монтпарт», и до Елены Казак директором организации была родная сестра другого личного врача Лукашенко — Светланы Коношенко — Наталья Кизик.

В марте 2024 года уже бизнесвумен Елену Казак заметили рядом с Лукашенко во время его посещения в Минске благотворительного фестиваля «Алина-2024». Осенью Казак в компании Эйсмонт и Баскова провожала в космос с Байконура Марину Василевскую.

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