Подрыв топ-офицера РФ в Севастополе: ФСБ задержала подозреваемую 2 13.08.2026, 15:47

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В Севастополе задержали Маргариту Реут за подрыв 13 августа

Фото: Mash

32-летняя женщина якобы сразу «признала вину».

Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала женщину, устроившую взрыв в Севастополе и подорвавшую коллаборациониста Роберта Шагеева. 32-летняя женщина якобы сразу признала свою вину, пишет «Фокус».

Взрыв в Севастополе — ФСБ сообщила о задержании подозреваемой 13 августа

Фото: Скриншот

В Севастополе задержали Маргариту Реут за подрыв 13 августа | Фото: Mash

При этом российские СМИ нашли страницу задержанной в соцсетях и убедились, что она стесняется быть россиянкой и выступает против войны. Что известно о задержании подозреваемой в подрыве на оккупированной территории Крыма?

Информация о задержании «подозреваемой» появилась в сети в полдень 13 августа, через два часа после взрыва в Севастополе, говорится в сообщении российского агентства ТАСС. Женщину допросили, и она, по всей видимости, уже призналась в том, что устроила диверсию по заказу Украины.

Российские журналисты не назвали имя задержанной и не сообщили других подробностей инцидента в РФ. Спецслужбы так и не назвали имя погибшего, указав лишь, что это «военнослужащий Минобороны РФ». Оппозиционные Кремлю СМИ утверждают, что это бывший капитан подводной лодки «Запорожье» Роберт Шагеев, перешедший на сторону россиян.

Взрыв в Севастополе — что известно о задержанной подрывнице

Между тем российское СМИ Mash сообщило много подробностей о задержанной, подозреваемой в организации взрыва в Севастополе. При этом не указаны имена собеседников из ФСБ, предоставивших информацию. Указано, что женщину, вероятно, зовут Маргарита Реута — ей 32 года, она родилась в Ярославле, жила в Сочи. Чтобы взорвать Шагеева, она якобы положила взрывчатку в урну и ждала рядом, чтобы привести взрывчатку в действие. Во время задержания у нее обнаружили пульт дистанционного управления, говорится в сообщении росСМИ. Во время допроса Маргарита уже признала вину и сообщила, что ей якобы заплатили за преступление криптовалютой и что после диверсии она должна была улететь за границу (уже имела билет из Сочи).

«На вопрос, заданный во время допроса — раскаивается ли Маргарита Реут в содеянном (организации убийства офицера ВС РФ) — Маргарита Реут ответила «нет», — написало Mash.

Российские журналисты нашли фотографии подозреваемой, сделанные во время отдыха и на рабочем месте. Также они сообщили, что она бывала на оккупированной территории Крыма, путешествовала в Египет и Турцию. Кроме того, она занималась волонтерством и, среди прочего, была оштрафована за «дискредитацию ВС РФ»: высказала критические замечания в адрес россиян после атаки ВСУ на военные объекты.

Взрыв в Севастополе — Маргарита Реут, подозреваемая, 13 августа

Кроме того, росСМИ сообщили, что женщина прошла генетический тест, выяснила, что по происхождению она русская: написала, что ей «стыдно быть русской». Другие подробности биографии — работа в научной лаборатории по производству вагинальных свечей, сообщило Mash.

Взрыв в Севастополе — место работы подозреваемой Маргариты Реут

Фото: Mash

В публикации российских СМИ приводится скриншот генетического заключения Маргариты Реут с фразой о том, что ей не хочется быть россиянкой.

Взрыв в Севастополе — генетический тест подозреваемой Маргариты Реут

Фото: Mash

Что произошло в Севастополе 13 августа

Утром 13 августа стало известно о взрыве в Севастополе: взорвалось взрывное устройство в урне, когда мимо проходили двое мужчин. Один из них погиб. Погибшим, вероятно, является капитан 1-го ранга и офицер-подводник Роберт Шагеев. Выяснилось, что это бывший военнослужащий Украины, который после аннексии начал служить в ВС РФ. Последнее место службы во времена Украины — командование подводной лодкой «Запорожье», а до 2024 года — командир дивизиона подводных лодок, несущих ракеты «Калибр».

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