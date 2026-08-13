Годовщина встречи на Аляске: куда испарился «дух Анкориджа»? 4 13.08.2026, 16:03

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Россиян выставили дураками на весь мир.

Год назад на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. И хотя фактическим результатом этого саммита стало краткое «просто поговорили», кремлевская пропаганда месяцами раздувала это событие, пишет УНИАН.

Сначала холопам со всех «утюгов» демонстрировали, как Трамп встретил Путина на красной дорожке, усадил в свой лимузин, покатал от самолета до базы и обратно, и немного поговорил с российским коротышкой за закрытыми дверями... Ничего особенного, но это подавалось чуть ли не как подписание капитуляции Западом, чуть ли не как возвращение России Аляски.

Далее, хотя никаких договоренностей между РФ и США не было (тем более договоренностей, закрепленных в документах), а сама по себе встреча Трампа с Путиным вызвала критику со стороны американских законодателей и европейских союзников, россияне месяцами захлебывались от восторга и использовали это событие для торгов «ради мира».

Мол, на самом деле за закрытыми дверями лидеры стран обсудили некий «компромиссный проект» мирного соглашения по Украине, и этот «дух Анкориджа» следует учитывать другой стороне, то есть Украине.

Конечно, некоторое время саммит на Аляске находил отклик как на фронте, так и в дипломатическом треке. В первом случае – дальнейшей эскалацией, во втором – тупиком в переговорах. Но чем дальше, тем больше российский миф о «духе Анкориджа» превращался в пустую болтовню. И чем чаще российские высокопоставленные чиновники употребляли словосочетания «секретный компромиссный проект» или «исторический прорыв», убеждая всех, будто Дональд Трамп согласился на условия России в отношении Украины, тем смешнее выглядели, когда США официально опровергли эти выдумки и россиянам пришлось переобуваться на лету.

Еще в марте, продолжая называть «договоренности» с США в Анкоридже отправной точкой в переговорах о мирном урегулировании войны с Украиной, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что атмосфера на Аляске действительно была «дружественной и конструктивной», но «дух Анкориджа» уже начал испаряться. После этого, буквально через сутки, этот великий геополитический триумф Кремля российские пропагандисты начали превращать в: «Не слишком нам и нужен был этот саммит, это были просто предварительные беседы»…

Окончательно всю эту, придуманную Москвой, конструкцию о «секретных рамках» добил госсекретарь США Марко Рубио. Его фраза о том, что «если бы в Анкоридже о чем-то договорились, то война бы уже закончилась», выставила россиян дураками на весь мир.

Это подействовало на Кремль как холодный душ. И российские дипломаты, которые еще вчера надували щеки от могущества и возможности делить с США Украину «на салфетке», мгновенно сдулись и начали рассказывать, что, возможно, в Анкоридже Путина просто «обманули».

В частности, Лавров в июне заявил, что не исключает возможности: договоренности могли быть использованы как способ выиграть время для дооснащения Украины…

Сам же Путин (также в июне) попытался сгладить ситуацию: в одном из интервью он признал, что в Анкоридже «никто не ставил никаких подписей», а разговоры остались лишь на уровне устных обсуждений каких-то возможностей.

Поэтому сейчас, через год после саммита на Аляске, Россия, вместо заветного триумфа, унизительно ждет спецпосланников Трампа. «Дух Анкориджа» к годовщине уже не появится. Но кто знает, какие новые идеи привезут Путину из Вашингтона Кушнер или Виткофф? Геополитическому нищему подобает выбирать из того, что есть.

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