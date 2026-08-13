Украинские дроны уничтожили российскую САУ под Белгородом

Украинские дроны уничтожили российскую САУ под Белгородом1
- 13.08.2026, 15:35
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Расстояние от линии фронта – не помеха для украинских военных.
Российские военные пытаются оттянуть артиллерию подальше от линии боевого столкновения, однако это не спасает их технику от украинских дроноводов.
Операторы БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады обнаружили и поразили российскую САУ «Мста-С», которую оккупанты спрятали в лесу вблизи Новой Таволжанки Шебекинского района Белгородской области РФ.
Также военные добавляют, что за последние несколько дней это как минимум третья российская САУ, пораженная дронщиками 57-й бригады.
Расстояние от линии фронта не стало для украинских операторов препятствием для обнаружения и уничтожения вражеской артиллерии.