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Испанский скейтбордист проделал трюк на фоне солнечного затмения

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  • 13.08.2026, 15:19
  • 3,064
Испанский скейтбордист проделал трюк на фоне солнечного затмения
Фото: Личный архив Данни Леона

Эффектные кадры поразили пользователей соцсетей.

Испанский скейтбордист Дэнни Леон дождался момента, когда Луна полностью закрыла Солнце, и именно тогда прыгнула на скейтборде. На видео кажется, будто Леон буквально пролетает перед затемненным Солнцем.

Кадры спортсмен опубликовал в Instagram, назвав этот трюк «движением своей жизни». Видео быстро стало вирусными и собрало миллионы просмотров.

Леон – профессиональный скейтбордист, представлявший Испанию на Олимпиаде в Токио-2020 и Играх в Париже-2024.

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