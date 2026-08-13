Испанский скейтбордист проделал трюк на фоне солнечного затмения 2 13.08.2026, 15:19

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Фото: Личный архив Данни Леона

Эффектные кадры поразили пользователей соцсетей.

Испанский скейтбордист Дэнни Леон дождался момента, когда Луна полностью закрыла Солнце, и именно тогда прыгнула на скейтборде. На видео кажется, будто Леон буквально пролетает перед затемненным Солнцем.

Кадры спортсмен опубликовал в Instagram, назвав этот трюк «движением своей жизни». Видео быстро стало вирусными и собрало миллионы просмотров.

Леон – профессиональный скейтбордист, представлявший Испанию на Олимпиаде в Токио-2020 и Играх в Париже-2024.

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