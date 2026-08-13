Рефат Чубаров: В оккупированном Крыму – системный кризис 13.08.2026, 14:59

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Оккупационные власти не могут поддерживать функционирование основных объектов инфраструктуры.

В Крыму наблюдаются не локальные перебои с электроснабжением, а системный кризис. Это связано с тем, что точные удары Сил обороны Украины дают результаты, которые приводят к тому, что оккупационные власти не могут поддерживать функционирование основных объектов инфраструктуры и делают это за счет резервных схем.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, уточнив, что вчера ночью в районе Севастополя прошли мощные удары. Там сейчас блэкаут.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что на данный момент еще нет подтверждений о повреждениях Балаклавской ТЭС, именно вокруг нее фиксировались ударные средства. Но уже известно, что одна из распределительных станций в Севастополе разрушена, в результате чего объявлен блэкаут.

«Что касается других районов, то наиболее уязвимыми остаются северные районы Крыма, но теперь к ним присоединился и восток полуострова – это Феодосия и окрестности. В течение двух недель очень серьезная ситуация наблюдалась в Алуште, в Ялте происходили отключения света по схеме 2/6: то есть 2 часа со светом и 6 без него», – сообщил Чубаров.

Это, по его словам, приводит к существенным потерям для местной экономики. Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что россияне наладили на оккупированном полуострове производство, соответствующее их интересам и задачам. Поэтому сейчас захватчики испытывают большие трудности.

Россияне, приезжавшие в этом году на отдых в оккупированный Крым, снимали там видео и жаловались, что малый бизнес переживает крайне сложный период, поскольку заведения не работают, в частности, из-за отключений света, а в супермаркетах не хватает продуктов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что российская пропаганда, напротив, пытается создать картину полного благополучия в Крыму. Демонстрируются отдельные переполненные пляжи, но это, по его словам, в основном съемки предыдущих лет. Кроме того, Россия организует постановочные сюжеты.

«Лучшим показателем того, что происходит в туристической сфере Крыма, являются не официальные заявления оккупационных властей, а фотографии и видео с крымского побережья, которые часто демонстрируют значительно меньшее количество отдыхающих, а то и вовсе пустые пляжи. Мы пользуемся мониторингом частных крымских блогеров, которые ежедневно публикуют подробные рассказы о том, какова ситуация в различных курортных городках Крыма, начиная с Черноморского и заканчивая Ялтой, Алуштой», – заявил Чубаров.

Что происходит в Крыму – глава Меджлиса рассказал о ситуации со светом и туризмом

Атаки на Крым привели к тому, что в 2026 году число желающих отдохнуть на оккупированном полуострове сократилось. Сказываются отключения света, дефицит топлива и продуктов – 24 Канал.

Что происходит в Крыму – глава Меджлиса рассказал о ситуации со светом и туризмом

Атаки на Крым привели к тому, что в 2026 году число желающих отдохнуть на оккупированном полуострове сократилось. Сказываются отключения света, дефицит топлива и продуктов – 24 Канал.

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