Дроны устроили блэкаут в Севастополе 6 13.08.2026, 7:35

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Город полностью обесточен после атаки ВСУ.

Временно оккупированный РФ Севастополь остался без света после атаки дронов. Это подтвердил «гаулейтер» города, а партизаны движения «АТЕШ» информируют о проблемах с интернетом и связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ТАСС и Телеграмм-канал «АТЕШ».

Так называемый «губернатор» Михаил Развожаев подтвердил, что «Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ». Оккупант отметил, что на объектах введен особый режим, а специалисты оценивают масштаб повреждений.

Между тем, движение «АТЕШ» информирует, что в Севастополе начались проблемы со связью и интернетом. Кроме того, без света после ударов дронами остаются другие города, пока захваченные российскими захватчиками.

Помимо официального уведомления «губернатора» о проблемах со светом в Севастополе сообщают и местные. Они делятся картой отключений.

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