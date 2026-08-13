Дроны устроили блэкаут в Севастополе

Дроны устроили блэкаут в Севастополе6
- 13.08.2026, 7:35
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Город полностью обесточен после атаки ВСУ.
Временно оккупированный РФ Севастополь остался без света после атаки дронов. Это подтвердил «гаулейтер» города, а партизаны движения «АТЕШ» информируют о проблемах с интернетом и связью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ТАСС и Телеграмм-канал «АТЕШ».
Так называемый «губернатор» Михаил Развожаев подтвердил, что «Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ». Оккупант отметил, что на объектах введен особый режим, а специалисты оценивают масштаб повреждений.
Между тем, движение «АТЕШ» информирует, что в Севастополе начались проблемы со связью и интернетом. Кроме того, без света после ударов дронами остаются другие города, пока захваченные российскими захватчиками.
Помимо официального уведомления «губернатора» о проблемах со светом в Севастополе сообщают и местные. Они делятся картой отключений.