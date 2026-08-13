В Шклове горела исправительная колония №17 2 13.08.2026, 2:27

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Возгорание произошло в здании бытового назначения.

В Шклове случился пожар на территории исправительной колонии № 17. О возгорании «в здании бытового назначения» сообщило МЧС.

В МЧС рассказали, что 12 августа спасателям поступило сообщение о пожаре в здании по улице Первой Заводской. Судя по координатам на опубликованном видео, это исправительная колония № 17. Также заметны люди в форме тюремной охраны.

«По прибытии к месту подразделений МЧС происходило открытое горение в здании бытового назначения, создалось плотное задымление. Людей внутри не было», — сообщили в МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. На месте происшествия работали три единицы техники МЧС.

Причина случившегося устанавливается, рассматриваемая версия — короткое замыкание электрической проводки.

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