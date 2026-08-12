Алексей Протас раскрыл неожиданную деталь своей учебы в школе 12.08.2026, 22:20

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Из-за хоккея ему пришлось пропустить девятый класс.

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поделился подробностями своих успехов в учебе.

В интервью BetNews хоккеист признался, что был вынужден пропустить целый год обучения.

«Я закончил школу со средним баллом «восемь с копейками». Но нужно учесть, что 9-й класс я пропустил из-за того, что уехал в Америку играть в хоккей. Когда вернулся, мне разрешили сдать всю программу экстерном», – рассказал Алексей Протас.

Со временем белорусский хоккеист стал уделять спорту больше внимания, и учеба отошла на второй план.

«Из-за того, что пропустил целый учебный год, было непросто нагонять школьную программу. В 10-м и 11-м классах проходят серьезные темы, и когда ты что-то упустил и тебе никто не объясняет – это тяжело. Конечно, я старался нагнать, но, например, в химии у меня был большой спуск. Хотя в первый год этот предмет нравился», – рассуждает он.

Что касается любимых предметов, то Алексей долго не думал – это математика и физика. Физкультуру нападающий «Вашингтона» решил не называть – слишком банально.

Первый американский опыт

Алексей Протас также вспомнил свой первый легионерский опыт.

В 2015 году ему позвонил отец одного парня из «Юности» и рассказал про частный клуб [«Колорадо Эволюшн»], владелец которого украинец Василий Ларченко давно жил в Штатах и хотел собрать команду преимущественно из игроков стран СНГ.

«Мы решили рискнуть и откликнулись на приглашение. По-моему, обучение стоило $50 или $60 тыс. в год, но оно, а также проживание были для нашей семьи бесплатными. Нужно было оплатить только перелеты и страховку, но сумма все равно получилась немаленькой», – рассказывает он.

Хоккеист вспоминает, что в команде было где-то 15 человек: шестеро американцев, пятеро из Беларуси, несколько россиян и пара украинцев. Идея заключалась в том, чтобы ездить на турниры и как бы рекламировать свою организацию через победы:

«Все было поставлено на результат, причем очень быстрый результат. Но я оказался не готов его дать в то время. Не готов ни физически, ни ментально. По сути, в 14 лет я оказался один вдали от родных и близких. Наверное, не до конца понимал, какая ответственность на мне».

Когда в марте 2016 года Алексей вернулся домой, то, признается, был готов закончить с хоккеем. Однако осознание, сколько денег вложили родители, дало сил продолжать работу.

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