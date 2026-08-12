Медведев обозвал дураками россиян, выступающих против войны 22 12.08.2026, 22:47

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ФОТО: GETTY IMAGES

Кремль все сильнее раздражают антивоенные настроения.

Российская молодежь высказывается против войны в Украине ввиду глупости и «искривленности» сознания, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания совета «Единой России» по разработке новой «народной программы», пишет The Moscow Times.

«Откуда вылазят вот эти вот люди с такими совершенно искривленными мозгами? Именно просто потому, что они не понимают, что они делают, в основном. Ну, есть, конечно, убежденные негодяи, но я думаю, что среди них их не так много. Это скорее от глупости и несознательности», — цитирует Медведева ТАСС. Он добавил, что «ЕР» следует «плотно работать» с высказывающими подобные взгляды.

Медведев также затронул тему возможного исхода «СВО». По его словам, война завершится или приостановится только после удовлетворения требований Кремля. Они в том числе предполагают полный вывод украинских войск со всех оккупированных территорий Украины. Отношения РФ с Западом мало изменятся «с прекращением или приостановкой СВО в той или иной форме», заявил зампред Совбеза: «Рано или поздно это, естественно, произойдет и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях». Также Медведев призвал участников агрессии активнее рассказывать о своих «подвигах» школьникам и сравнил «героев СВО» с ветеранами Великой отечественной войны.

Он отметил, что бойцы «СВО», приходящие сейчас в школы, довольно молоды в отличие от участников советско-германской войны, которые рассказывали ученикам фронтовые истории. «И вот мне кажется, очень важно, чтобы они просто приходили в школы. Мне кажется, это и для них важно на самом деле. Даже поделиться какими-то моментами, потому что мы понимаем все проблемы, которые возникают после возвращения с фронта», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что организация таких уроков — это «точно дело для партии», в том числе на будущее, которое, по словам зампреда Совбеза, «будет, естественно, непростым».

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