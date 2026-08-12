Украинские операторы дронов разгромили американские войска на учениях в Германии 1 12.08.2026, 23:29

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Маневры показали уязвимость тяжелой бронетехники перед беспилотниками.

В начале этого года американские военнослужащие встретились с украинскими операторами беспилотников в ходе военных учений в Германии, но для американцев это закончилось неудачей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников, в ходе учений под названием «Combined Resolve» украинские подразделения беспилотников без труда обнаружили и уничтожили американские войска и бронетехнику, прибывшие в рамках ротации из Форт-Худа в Техасе.

Подобные маневры проводятся именно для того, чтобы войска могли отработать реалистичные боевые условия.

В учениях «Combined Resolve» были задействованы около 3500 американских военнослужащих.

По словам источников, их задачей был штурм позиций, удерживаемых силами противника на армейском полигоне, которые были усилены украинскими военнослужащими из 412-го полка сил беспилотных систем (Nemesis). По словам представителя армии, войска были оснащены стандартными системами радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам.

По данным американских чиновников, украинские операторы беспилотников уничтожили американскую бронетанковую бригаду в ходе учений.

Участник учений сообщил, что войска задействовали в боях тяжелую бронетехнику, которая поднимала пыль, что облегчало ее обнаружение украинскими разведывательными беспилотниками. За этими дронами следовали беспилотники, сбрасывающие взрывчатку, и беспилотники с видом от первого лица, которые обстреливали цели в бою.

Отмечается, что украинские дроны расправлялись с американской техникой настолько быстро, что ее приходилось возвращать в учения в качестве новых единиц, или «восстанавливать», чтобы учения могли продолжаться.

По словам представителя армии, сменяющие друг друга силы улучшили свои показатели, став более умелыми в рассредоточении и маскировке, а также в использовании средств радиоэлектронной борьбы. Украинцы также перешли на другую сторону в середине учений и помогли им эффективно использовать беспилотные технологии в наступательных операциях, добавил чиновник.

Важно, что это был не первый случай, когда США столкнулись с опытом Украины в использовании беспилотников.

В 2023 году американский пехотный офицер, помогавший обучать украинские войска, понял, что США необходимо поучиться у них в области ведения войны с помощью беспилотников, и разработал программу обучения, которую впоследствии переняли другие армейские подразделения, как сообщил американский чиновник.

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