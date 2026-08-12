Запасы нефти в США неожиданно резко выросли 4 12.08.2026, 22:24

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Причиной стала необычная комбинация импорта и экспорта.

За прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 17,4 млн баррелей. Об этом в среду, 12 августа, сообщает Управление энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики страны. По сообщению ведомства, к концу минувшей рабочей недели, пятнице 7 августа, общие запасы топлива в стране достигли 424,4 млн баррелей. Ранее аналитики Trading Economics вместо роста прогнозировали снижение показателей приблизительно на 1,4 млн баррелей.

Отмечается, что нынешний объем запасов на 2% ниже среднего показателя для этого времени года за последние пять лет.

Как отмечает агентство Reuters, такая ситуация на рынке сложилась прежде всего из-за нетипичной комбинации импорта и экспорта нефти. За минувшую неделю американский экспорт сырой нефти упал до минимального показателя с 2025 года - 3,06 млн баррелей в сутки. Одновременно с этим резко вырос объем поставок нефти из Канады и Венесуэлы.

Таким образом, американская нефть, которая в предыдущие месяцы активно выходила на мировой рынок, на прошлой неделе осталась внутри США. Из заявления EIA также следует, что падение экспорта также частично разгрузило работу американских НПЗ.

При этом такой резкий скачок не сопровождается ростом запасов нефтепродуктов. За ту же неделю запасы бензина в стране сократились на 968 тыс. баррелей до ,7 млн, а дистиллятов - на 10 тыс. баррелей до 107,2 млн.

Как отмечает агентство Reuters, такая ситуация на рынке сложилась прежде всего из-за нетипичной комбинации импорта и экспорта нефти. За минувшую неделю американский экспорт сырой нефти упал до минимального показателя с 2025 года - 3,06 млн баррелей в сутки. Одновременно с этим резко вырос объем поставок нефти из Канады и Венесуэлы.

Таким образом, американская нефть, которая в предыдущие месяцы активно выходила на мировой рынок, на прошлой неделе осталась внутри США. Из заявления EIA также следует, что падение экспорта также частично разгрузило работу американских НПЗ.

При этом такой резкий скачок не сопровождается ростом запасов нефтепродуктов. За ту же неделю запасы бензина в стране сократились на 968 тыс. баррелей до ,7 млн, а дистиллятов - на 10 тыс. баррелей до 107,2 млн.

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