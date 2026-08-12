The Telegraph: Путин снова вынужден просить помощи у Ким Чен Ына 6 12.08.2026, 23:18

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Украинские удары истощают военные и экономические ресурсы России.

Этим летом российский диктатор Владимир Путин нашел покладистого сообщника для бомбардировок украинских городов: для ракетных ударов оккупанты начали применять северокорейские боеприпасы КН-23 и КН-24. Такими ракетами, в частности, ударили по Запорожью в ночь на 11 августа, напомнил The Telegraph.

«Москва нашла сообщника для поддержки своих военных усилий и экономики, которые были опустошены дальними ударами Киева. А для Пхеньяна эти военные действия ознаменуют собой наиболее значительное участие в каком-либо конфликте с середины прошлого века», - говорится в статье.

Подобную «помощь» Северная Корея оказывала России год назад. Как и тогда, в этот раз режим Ким Чен Ина, по всей видимости направил солдат, которые могут принять участие в нападении на Украину. Как минимум одно ракетное подразделение направили в Воронеж. Оно может быть оснащено 6 пусковыми установками и 120 ракетами.

Развитие военного сотрудничества РФ и КНДР «свидетельствует о все более тесном совпадении интересов между режимами». Отмечается, что для Путина поставки рабочей силы, боеприпасов и рабочей силы из Пхеньяна - это «долгожданное облегчение в условиях напряженной работы его военной машины на пятом году боевых действий».

«Предоставление 50 000 военнослужащих могло бы помочь российскому президенту поддерживать давление на Киев, предотвращая при этом политически дорогостоящую мобилизацию в собственной стране, а увеличение запасов ракет позволило бы ему продолжать бомбардировки украинских городов», - добавили авторы.

Что это дает режиму Кима

В первую очередь - большую самостоятельность от Китая. Кроме того, его армия получает доступ к множеству ценных уроков современной войны. Президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил союзников, что этот опыт КНДР может использовать против Южной Кореи, Японии, Филиппин или других стран региона. Также КНДР получает доступ к российским технологиям, чтобы усовершенствовать свои зенитные ракеты, системы противовоздушной обороны и передовые средства радиоэлектронной борьбы. При этом, поскольку режим Кима и без того находится в мировой изоляции, то тесное сотрудничество с Путином не несет для него таких рисков, какие могут грозить, к примеру, Беларуси.

Ракеты из Северной Кореи - последние новости

Напомним, что КНДР передала РФ 40 баллистических ракет КН-23 и КН-24. И если поставки из КНДР продолжат расти, Москва сможет наносить масштабные удары значительно дольше, чем это позволяли бы ее производственные возможности.

Самостоятельно РФ не может производить столько баллистических ракет, чтобы для залпа использовать до 100 единиц. Однако ракеты КНДР не являются высокоточными и могут отклоняться от цели на расстояние до 200 метров. При этом ракеты КНДР, которые Россия запускала по Украине в прошлом году, отклонялись от цели и на километр. После этого была пауза в использовании этого оружия. Эксперты допускают, что ракеты прошли модернизацию.

Как отмечают в ISW, использование Россией северокорейских ракет предоставит Северной Корее возможность проводить полевые испытания и получать обратную связь для улучшения ракет.

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