«Белорусские партизаны работают очень хорошо» 9 12.08.2026, 23:08

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иллюстративное фото

Лукашистам сложно скрыть подготовку к войне.

Житель Микашевичей aleksei96659 рассказал в Threads о том, что в районе РУПП «Гранит» уже два комплекса «Тор-М2К». Несмотря на то, что власти скрывают этот факт, о нем быстро стало известно.

«Создается впечатление, что белорусские партизаны работают очень хорошо, - пишет он. - Даже в моем небольшом районе после развертывания зенитного ракетного комплекса «Тор-М2К» на РУП «Гранит» информация об этом стала известна через два дня.

Беларусь может казаться небольшой страной, но, когда люди действительно обращают внимание на происходящее вокруг, долго скрывать что-либо становится очень сложно».

По его словам, комплексы получила 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада, и они уже находятся на территории предприятия.

«Если есть реальная угроза, почему бы не признать это открыто? Если это демонстрация силы, то где гарантия, что завтра там не полетят дроны?» - спрашивает он.

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