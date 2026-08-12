Татьяна Ким вернется в школу? 12 Дмитрий Томчук

12.08.2026, 16:09

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Татьяна Ким

Фото: globallookpress.com/Petrov Sergey

Wildberries ждет банкротство.

Немного подробностей о Тобольске – я писал о нем вчера, когда упоминал о пожертвованиях на дальнобойные дроны. Итак, на заводе «ЗапСибНефтехим» несколько украинских дронов поразили центральную газофракционирующую установку.

Результат: завод, на котором работают 3 000 россиян, остановился на неопределенный срок. Теперь на санкт-петербургской товарно-сырьевой бирже не будут продаваться 4 000 тонн пропана-бутана в день, как это было до взрыва.

Вчера снова был побит рекорд дальности – был атакован НПЗ в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, это в 6 700 км от Украины. Это расстояние в 3 раза больше, чем от Украины до Тобольска. Остается только гадать, откуда именно были запущены дроны. Это неизвестно, но известно, что пораженный завод был едва ли не единственным поставщиком топлива на Дальнем Востоке РФ.

А бывшей учительнице Татьяне Ким в связи с ежедневными атаками на Wildberries (последняя была вчера по хабу в Воронеже) я желаю окончательно потерять остатки 7 млрд. долл., которые у нее были до атак, и вернуться к прерванной школьной карьере. С 18 июля пострадало 1,15 млн кв. м складов – это как территория Уимблдона в Англии или аэропорта Канн во Франции. Верю, что оставшиеся 20 дней СБС использует по полной, и уже 1 сентября, в День знаний, госпожа Ким вернется в школьные коридоры. Пожелаем ей счастливого 2026–2027 учебного года и успешной работы в качестве классного руководителя!

Дмитрий Томчук «Фейсбук»

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