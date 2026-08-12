В Беларуси вырос дефицит внешней торговли промышленной продукции 12.08.2026, 13:10

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Почти в пять раз.

За последние пять лет белорусская промышленность значительно уменьшила ориентированность на внешнюю торговлю. Дефицит экспорта за это время стал в пять раз выше, пишет Thinktanks.pro.

Издание ссылается на статистику Белстата, согласно которой доля экспорта в объеме промышленного производства снизилась с 57,3%, которой была в 2021 году, до 50,9% в 2025 году.

При этом импорт растет, и намного быстрее. Так, за этот период экспорт вырос на 2,6% – с 36,9 млрд долларов до 37,9 млрд. А вот импорт прибавил почти 18% – с 38,5 млрд долларов до 45,3 млрд. Это влечет за собой дефицит торговли промышленной продукцией почти в пять раз – с 1,5 млрд до 7,4 млрд долларов.

Сам по себе объем промышленного производства в прошлом году сократился впервые после 2022-го – на 1,8% в соответствующих ценах к предыдущему году.

При этом реальная зарплата в отрасли в 2025 году стала почти на 50% выше уровня 2020 года, когда производительность труда за тот же период выросла лишь на 13,4%.

А вот численность занятых в промышленности практически не изменилась: 843,9 тысячи человек в 2025-м против 842,1 тысячи по итогам 2021-го.

В то же время количество промышленных организаций за последние 5 лет выросло почти на 10% – с 16 040 до 17 626 единиц.

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