У Новороссийска ушел на дно загадочный корабль: что известно 7 12.08.2026, 13:42

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Российские власти молчат.

В ночь на 7 августа у берегов России затонул корабль, однако власти РФ хранят по этому поводу подозрительное молчание. Внимание на инцидент обратил OSINT-эксперт Exilenova+.

По его данным, судно затонуло в акватории Черного моря неподалеку от Новороссийска. «Новость прошла достаточно скромно, но есть нюанс. Официальные власти РФ ни об одном затопленном судне не сообщали. Оно просто затонуло. Не исключено, что корабль перевозил военный груз для ВС РФ. Иначе зачем делать вид, что ничего не случилось?» — написал эксперт, опубликовав фото полузатопленного судна.

Фото: Exilenova+

По предварительным данным, речь идет о довольно крупном корабле длиной свыше 140 метров.

Отметим, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди ранее сообщал об ударах по российскому «теневому флоту» 6 и 7 августа — по его данным, тогда были подбиты два танкера и четыре сухогруза в акваториях Черного и Азовского морей.

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