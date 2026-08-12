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Новороссийск остался без воды

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  • 12.08.2026, 11:55
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Новороссийск остался без воды

Город атаковали сотни дронов.

Город Новороссийск с населением более 260 тыс. человек остался без водоснабжения после массированной атаки украинских беспилотников. В результате налета повреждения получил магистральный трубопровод, сообщили в Автономной теплоэнергетической компании (АТЭК). При этом в жилые дома ради «стабильной и безопасной» работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду. Жителям пообещали восстановить водоснабжение после «появления технической возможности для запуска оборудования», пишет The Moscow Times.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в ходе атаки дроны повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Погиб восьмилетний мальчик, еще восемь человек, в том числе один ребенок, были ранены. Одной из целей беспилотников стал Новороссийский зерновой терминал. Над ним после ударов поднимался дым, а расположенную рядом Магистральную улицу залило водой из перебитого трубопровода, пишет Astra. В компании «Деметра-Холдинг», которая владеет терминалом, подтвердили, что объект получил повреждения, но отказались сообщить подробности. По словам осведомленного источника Reuters, терминал приостановил работу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении Силами обороны «уникальной операции» по поражению военно-морской базы РФ в Новороссийске с помощью дронов «Паляница», ракет «Нептун» и морских безэкипажных систем.

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