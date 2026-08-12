Новороссийск остался без воды 2 12.08.2026, 11:55

4,544

Город атаковали сотни дронов.

Город Новороссийск с населением более 260 тыс. человек остался без водоснабжения после массированной атаки украинских беспилотников. В результате налета повреждения получил магистральный трубопровод, сообщили в Автономной теплоэнергетической компании (АТЭК). При этом в жилые дома ради «стабильной и безопасной» работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду. Жителям пообещали восстановить водоснабжение после «появления технической возможности для запуска оборудования», пишет The Moscow Times.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в ходе атаки дроны повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Погиб восьмилетний мальчик, еще восемь человек, в том числе один ребенок, были ранены. Одной из целей беспилотников стал Новороссийский зерновой терминал. Над ним после ударов поднимался дым, а расположенную рядом Магистральную улицу залило водой из перебитого трубопровода, пишет Astra. В компании «Деметра-Холдинг», которая владеет терминалом, подтвердили, что объект получил повреждения, но отказались сообщить подробности. По словам осведомленного источника Reuters, терминал приостановил работу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении Силами обороны «уникальной операции» по поражению военно-морской базы РФ в Новороссийске с помощью дронов «Паляница», ракет «Нептун» и морских безэкипажных систем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com