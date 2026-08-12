Курощупы и пуристы 1 Владислав Иноземцев

12.08.2026, 12:13

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Владислав Иноземцев

Власть в РФ просто сошла с ума.

2026 год останется в памяти очередями у бензоколонок, горящими складами Wildberries — и еще чем-то, чего пока не случилось. Однако вряд ли можно сомневаться, что масса предпринимателей и самозанятых будет вспоминать о 2026-м как о времени, когда власть попросту сошла с ума, придумывая самые экзотические поборы и ограничения для тех, кого в Кремле и около постоянно ритуально называют «опорой России».

Повышение налогов на малый бизнес и ограничение «потолка», позволяющего использовать упрощенный режим налогообложения, все обсудили уже давно. Обсудили и те меры, которые власть предприняла в интересах весьма почтенных заказчиков — и платный проезд по автомагистралям, с которого заработал Игорь Ротенберг, а сейчас получает ренту «Ростех», и «Честный знак», разработанный близкими к ФСБ компаниями, а теперь подконтрольный тому же «Ростеху», и многое другое в этом духе.

Практически все эти форматы излишнего регулирования в 2026 году стали ещё более разорительными: с 1 января в систему «честного знака» включены десятки новых товарных групп (кофе, икра, новые виды одежды, бритвенные принадлежности); закончился льготный период по административным штрафам за ошибки в системе прослеживаемости импорта (холодильники, стиральные машины, детские коляски); использование платных систем электронного документооборота стало обязательным при отгрузке и приемке большинства маркируемых товаров.

Курощупы и пуристы

Можно заметить появление и нового тренда: если все перечисленные меры регулирования были выстроены с целью получения дополнительных средств в бюджет или госкомпаниями, то теперь все чаще оказывается, что «эффективные менеджеры» действуют просто ради искусства: даже не столько чтобы заработать самим, сколько чтобы указать бизнесменам их место — не самое, понятное дело, привилегированное.

Недавно по интернету прокатился вал комментариев и мемов, вызванных революционным решением Минсельхоза: поставить на учет кур и уток и прочей домашней птицы на дачах и в подсобных хозяйствах российских граждан. При наличии 10 и более крякающих и кудахтающих особей учет требуется завершить до 1 сентября — а для этого нужно вызвать специалиста из районной государственной ветеринарной станции или станции по борьбе с болезнями животных, который тщательно проверит все условия содержания птиц и «объяснят порядок получения номера для таблички», а ее владелец уже должен будет затем изготовить за свой счет по определенному стандарту и водрузить на внешнюю стену птичника.

В официальных публикациях подчеркивалось, что — о счастье! — «каждую курицу, утку или индейку снабжать отдельным кольцом либо чипом не требуется». Организационная суета потребует немало времени, а табличка обойдётся минимум в цену пары-тройки кур, и тут самое время сказать, что через два года ту же процедуру придется осуществить, даже если в хозяйстве всего одна курица или индюк.

Федеральное законотворчество пересекается с местным практически по любым вопросам. Классический пример — оформление внешнего вида магазинов и сервисных пунктов — например, вывесок. В Москве действуют т. н. «форматно-пространственные требования постановления № 902-ПП»: они касаются типа конструкции, размера, зональности и т. д. Для изготовления вывески необходимо соблюсти все указанные процедуры, разработать и согласовать дизайн-проект — как правило, власти требуют унифицированного вида вывесок и названий. До последнего времени единого федерального стандарта на внешний вид вывесок не существовало, так что каждый муниципалитет писал свои правила благоустройства.

Однако в такой сложный год, как нынешний, власти озаботились не терпящей отлагательства проблемой: борьбой за чистоту родного языка (называется пуристы). С 1 марта вступили в силу новые требования к вывескам, закрепленные федеральным законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ: информация на них должна быть на русском языке — и, более того, следует исключить использование иностранных слов, которые допускаются только как перевод с русского: то есть сначала русский вариант, потом уже возможно дублирование на иностранном.

Единственное исключение — когда на вывеске размещен товарный знак компании с использованием иностранных слов; но для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей такие случаи очень редки: оформление товарного знака требует пошлины за регистрацию заявки и проведение формальной экспертизы (4000 рублей за один класс МКТУ), экспертизы по существу (проверка на совпадение с уже зарегистрированными знаками) и, наконец, пошлины за внесение знака в реестр и свидетельство — всего около 35 тыс. рублей, не считая стоимости услуг патентного поверенного. Процесс занимает от трех месяцев до года — а чтобы малый бизнес чувствовал всю меру заботы властей о его процветании в условиях неуклонного развития цифровой экономики, 30-процентная скидка на онлайн-подачу заявки, введенная в 2017 году, аннулирована. В общем, проще переделать вывеску, чем регистрировать хотя и это обойдётся в 40–80 тысяч рублей, а то и больше.

Зато патриотично и во всех отношениях по-русски.

О (б)серение и куар-кодирование

Муниципальные власти стремятся не отстать от федеральных. Прекрасный пример дает Новосибирск — город, только что подвергшийся стремительным ремонтным работам накануне визита весьма дорогого товарища Путина. Местные депутаты пришли к выводу, что торговые киоски должны быть выполнены в едином стиле. Нельзя назвать идею оригинальной — аналогичные решения принимались и в Москве на радость и процветание Артемия Лебедева, и в Санкт-Петербурге, и еще в десятке городов, но новосибирцы дополнили ее требованием оформить киоски исключительно в сером цвете.

Не могу не сказать, что серая колеровка и без того доминирует в архитектурных решениях сибирской столицы — я хорошо помню, насколько его насыщенность потрясла меня в первый приезд в этот город в далеком 1986 году на всесоюзную студенческую конференцию; с тех пор изменилось немногое. Сделать его еще более серым — задача не из простых, но муниципалитет решил приложить максимум усилий.

Особенность здешнего процесса состоит в том, что о (б)серение городского пространства было задумано мэром-коммунистом Анатолием Локотем — но два года назад предпринимателям удалось при поддержке депутатов от «Единой России» заморозить инициативу. В этом году до сверхважной задачи у местных властей руки все же дошли — и процесс начался: под угрозой разрыва договоров аренды с городов торговцев заставляют перекрашивать ларьки и киоски: для средней руки помещения это обходится — не считая пошлин за «согласование» нового дизайна, их тоже никто не отменял, и взяток — от 80 тысяч до 150 тысяч рублей.

Стоит также отметить, что бюрократическое творчество в Сибири оказалось особенно творческим: в качестве одного из требований указано, что не менее 45% фронтальных элементов киоска должно приходиться на остекленные части — бизнес ответил… фальш-остеклением стен, что позволяет получать необходимые согласования. Процесс, начатый весной, сейчас в полном разгаре и обойдется местным предпринимателям в десятки миллионов рублей. Понравился ли новый облик города Путину, неизвестно — но жители смогли его на время «развидеть»: им вообще запретили появляться на улицах в день высочайшего визита.

Подобное новаторство наблюдается сейчас в стране практически везде: 2026 год отмечен новыми регламентами работы целых отраслей: отели и гостевые дома обязаны закупить оборудование для сканирования QR-кодов и интегрировать свои системы учета с государственными платформами — и это после того, как даже депутаты Государственной думы вынуждены были признать провал идеи с внедрением «туристического налога», на администрирование которого тратилось больше денег, чем удавалось собрать.

С 1 сентября в России в обязательном порядке переводят на цифровой формат транспортные накладные, заказы и заявки на автомобильные перевозки, а также экспедиторские документы, что потребует радикальной перестройки работы транспортных компаний, а во сколько обойдётся малому бизнесу в данной сфере, сложно даже подсчитать.

Самое парадоксальное: все эти новации никак не способствуют достижению тех задач, которые ставит перед собой государство. (Об интересах предпринимателей нечего и говорить, их вообще никто не собирается учитывать.) Если бы целью служило повышение налоговых сборов, Кремль должна была интересовать максимизация показателей оборота и прибыли — с которых, соответственно, и исчисляются обязательства перед бюджетом. Кроме того, малый бизнес чрезвычайно важен для страны не столько налоговым вкладом (около 20% собираемых в консолидированный бюджет поступлений), сколько обеспечением занятости — в секторе малого и среднего предпринимательства занято около 19 млн человек, и вместе с 16,5 млн самозанятых они составляют порядка 40% трудоспособного населения страны. Самозанятые, индивидуальные предприниматели и малый бизнес гарантируют выживание огромного числа людей, которые в противном случае могли бы стать для государства обузой. Логичным кажется предельно возможное освобождение малого бизнеса от всех бюрократических препон ради увеличения прибыли, оборота и налогов — но власти решительно выбирают иной путь.

В Новосибирске предприниматели после таких неожиданных ударов стали называть депутатов-коммунистов и их соратников в административных и силовых органах «партизанами». В Рыбинске бизнесмены до сих пор ласковым словом вспоминают местного музыканта и художника, подавшего администрации города идею переписать все вывески в центре на дореволюционный манер — и неважно, что они висят над пластиковыми дверьми, зато исполнены занедешево на натуральном дереве масляными красками за счёт владельцев бизнеса, в немалом числе… в ателье того самого художника.

***

Подобные истории во множестве есть в любой отрасли и в любом регионе. То есть Россия находится в полной власти бюрократии, которая реализует свою власть не столько для блага абстрактного государства или конкретного чиновника, а просто потому, что может — управлять своим народом, не отчитываясь ни перед кем.

И не приходится удивляться, что страна превращается в серое пространство. В котором даже 45% остекления скоро никому не потребуется.

Владислав Иноземцев, The Moscow Times

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