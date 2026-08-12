Кремль сделал Трампу «подарок»2
- 12.08.2026, 12:45
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Американский морпех вышел на свободу без традиционного обмена заключенными.
Россия неожиданно освободила американского гражданина Роберта Гилмана, который провел в российской тюрьме более четырех лет. Бывший морпех вышел на свободу без традиционного обмена заключенными. Его освобождение произошло на фоне сообщений о серьезном ухудшении состояния здоровья, пишет Sky News (перевод — сайт Charter97.org).
В Кремле называют решение «жестом доброй воли». Однако эксперты предполагают, что Москва рассчитывает получить от Вашингтона нечто большее. «Освобождение Гилмана может быть попыткой вновь наладить прямой канал связи с президентом США Дональдом Трампом и добиться его расположения», — пишет Sky News.
«Путин делает Трампу подарок — и надеется получить что-то взамен», — отмечает Sky News.
Ситуация складывается не в пользу Кремля. Украинские беспилотники все чаще атакуют объекты в глубине российской территории, а удары по нефтеперерабатывающим заводам создают дополнительное давление на российскую экономику и демонстрируют уязвимость инфраструктуры.
Одновременно дипломатические усилия по прекращению войны фактически зашли в тупик. Переговорный процесс, в котором ранее активно участвовал Вашингтон, заморожен, а сам Трамп за последний год заметно сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На этом фоне освобождение американца приобретает политический смысл. Москва стремится показать себя как партнера, с которым можно договариваться, рассчитывая в дальнейшем превратить отдельные «жесты доброй воли» в дипломатические уступки.