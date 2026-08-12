Стало известно о просьбе Вэнса к Зеленскому 15 12.08.2026, 13:12

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Джей Ди Вэнс

Вице-президент США звонил главе Украины 31 июля.

Украина прекратила удары беспилотников по российским нефтяным танкерам возле порта Новороссийск в Черном море после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился с соответствующей просьбой в конце прошлого месяца. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По данным источников издания, 31 июля в ходе телефонного разговора Вэнс попросил президента Владимира Зеленского прекратить атаки. С тех пор Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

«Вашингтон был встревожен тем, что Украина продолжает дестабилизировать нефтяные рынки и наносить ущерб американским компаниям, нанося удары по танкерам, перевозящим нефть по трубопроводам из Казахстана на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск», — отмечается в статье.

По словам чиновников, Украина согласилась не бить по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и по судам, не принадлежащим России, — при условии, что эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

«Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам», — сказал один из собеседников издания, добавив, что Киев создал соответствующие механизмы в ответ на просьбу США.

Источник, знакомый с позицией Украины, рассказал, что Киев пошел навстречу администрации Трампа, поскольку рассчитывал получить американскую лицензию на производство ракет Patriot, а также закупить несколько сотен таких ракет до наступления зимы — прежде чем Россия усилит воздушные удары по критической инфраструктуре Украины.

Представитель США подтвердил, что администрация предупредила Киев о необходимости прекратить обстрелы нероссийских судов в Черном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. «Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергии казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям», — пояснил чиновник.

Американские энергетические гиганты Chevron и ExxonMobil владеют долями как в самом консорциуме, так и в западноказахстанских нефтяных месторождениях, которые он обслуживает: Chevron принадлежит 50% крупнейшего месторождения страны Тенгиз, а Exxon — 25%.

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